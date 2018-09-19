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Насколько реальны показания одометра при продаже авто
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Насколько реальны показания одометра при продаже авто 

Car.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Car.ru
Ни для кого не секрет, что пробег автомобиля при продаже значительно влияет на конечную стоимость и потому различные аферы с показаниями одометра очень популярны среди продавцов на вторичном рынке.
Журналисты попытались выяснить реальные цифры, касающиеся показаний пробега автомобиля, и выяснилось, что в целом на российских авторынках продавцы «снимают» до 60 тысяч километров пройденного автомобилем пути. Таким образом, стоимость машины повышается на до 20%.
Более того, даже у «годовалых» транспортных средств недобросовестные торговцы могут удалить до 20 тысяч километров пробега.
Более всего мошенничество распространено на автомобилях бренда Crysler — аферисты скручивают до 30% пробега. Также разнятся реальные показания одометра у машин марок Acura, Pontiac и Honda — 24-28%. Среди «честных» брендов — до 10% и менее оказались Bentley, Smart и Mini.
Ну а самым заниженным пробегом эксперты отметили Peugeot 406, на котором фактические показания и реальные могут отличаться до 45%.
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