Насколько реальны показания одометра при продаже авто 

Ни для кого не секрет, что пробег автомобиля при продаже значительно влияет на конечную стоимость и потому различные аферы с показаниями одометра очень популярны среди продавцов на вторичном рынке.
Журналисты попытались выяснить реальные цифры, касающиеся показаний пробега автомобиля, и выяснилось, что в целом на российских авторынках продавцы «снимают» до 60 тысяч километров пройденного автомобилем пути. Таким образом, стоимость машины повышается на до 20%.
Более того, даже у «годовалых» транспортных средств недобросовестные торговцы могут удалить до 20 тысяч километров пробега.
Более всего мошенничество распространено на автомобилях бренда Crysler — аферисты скручивают до 30% пробега. Также разнятся реальные показания одометра у машин марок Acura, Pontiac и Honda — 24-28%. Среди «честных» брендов — до 10% и менее оказались Bentley, Smart и Mini.
Ну а самым заниженным пробегом эксперты отметили Peugeot 406, на котором фактические показания и реальные могут отличаться до 45%.