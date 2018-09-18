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Названы реальные масштабы скрутки пробега автомобилей в РФ
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Названы реальные масштабы скрутки пробега автомобилей в РФ 

Quto.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Quto.ru
Эксперты изучили рынок подержанных автомобилей в России и назвали реальные масштабы скрутки пробега на бывших в употреблении транспортных средствах. Подробности сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчёт крупнейшего в стране сервиса частных объявлений по продаже автомобилей Auto.ru.
По оценкам специалистов, в среднем на автомобилях, представленных на вторичном рынке страны, пробег скручивается на 60 тыс. км. Мошенничество с показаниями одометра пополняет карман продавцов на 12-20% от цены реализуемой машины.
Чаще всего пробег корректируется на автомобилях японского и американского производства. Чем больше возраст автомобиля, тем больше сбрасывают с пройденного километража его продавцы. Даже у годовалых экземпляров нередко «снимается» 21 тыс. км.
Как легко вычислить скрученный пробег.
Выше всего шанс приобрести автомобиль с заниженным пробегом у почитателей бренда Chrysler — в 30,2% случаев пробег на реализуемых автомобилях не соответствует действительности. Следом идут бренды Acura (27,9%), Dodge (25,7%), Pontiac (25%) и Honda (24,2%). Самым честным пробегом обладают автомобили Bentley (9,6%), Smart (10,2%) и Mini (6,6%).
Самой «грязной» в плане скрутки пробега моделью стал Peugeot 406 — в 45% случаев он занижен. Далее следуют минивэны Chrysler Voyager (40,3%) и Toyota Venza (38,2%), а также седаны Dodge Strarus (37,4%) и Audi 80 (37,1%). Некоторые модели почти не подвержены проблемам со скручиванием. К таковым относятся Land Rover Discovery и Porsche 911, Mercedes-Benz GLA (1%), Porsche Macan (1%), BMW X4 и купе 4-й серии баварской марки (2%).
В среднем пройденный километраж занижается у однолетних авто на 21,6 тыс. км, у трёхлетних — почти на 40 тыс. км, а у 10— и 15-летних машин — на 55 и 68 тыс. км соответственно. Среди 15-летних экземпляров процедуре корректировки пробега подвергался каждый четвёртый автомобиль.
Куда смотреть при покупке автомобиля с пробегом. Читайте статью на QutoЧитайте также:Еврокомиссия начала расследование в отношении BMW, Daimler и VWВ Петербурге вернулись к проекту тоннеля под НевойМедведев анонсировал очередное повышение штрафов ГИБДД
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