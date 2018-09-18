Названы реальные масштабы скрутки пробега автомобилей в РФ

Эксперты изучили рынок подержанных автомобилей в России и назвали реальные масштабы скрутки пробега на бывших в употреблении транспортных средствах. Подробности сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчёт крупнейшего в стране сервиса частных объявлений по продаже автомобилей Auto.ru.

По оценкам специалистов, в среднем на автомобилях, представленных на вторичном рынке страны, пробег скручивается на 60 тыс. км. Мошенничество с показаниями одометра пополняет карман продавцов на 12-20% от цены реализуемой машины.

Чаще всего пробег корректируется на автомобилях японского и американского производства. Чем больше возраст автомобиля, тем больше сбрасывают с пройденного километража его продавцы. Даже у годовалых экземпляров нередко «снимается» 21 тыс. км.

Как легко вычислить скрученный пробег.

Выше всего шанс приобрести автомобиль с заниженным пробегом у почитателей бренда Chrysler — в 30,2% случаев пробег на реализуемых автомобилях не соответствует действительности. Следом идут бренды Acura (27,9%), Dodge (25,7%), Pontiac (25%) и Honda (24,2%). Самым честным пробегом обладают автомобили Bentley (9,6%), Smart (10,2%) и Mini (6,6%).

В среднем пройденный километраж занижается у однолетних авто на 21,6 тыс. км, у трёхлетних — почти на 40 тыс. км, а у 10— и 15-летних машин — на 55 и 68 тыс. км соответственно. Среди 15-летних экземпляров процедуре корректировки пробега подвергался каждый четвёртый автомобиль.