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KIA e-Niro готов к покорению Европы
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KIA e-Niro готов к покорению Европы 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Корейская компания KIA планирует до конца текущего года приступить к продажам на рынке Европы электрического SUV KIA e-Niro, известного на других рынках как KIA Niro EV. Также, специально для Старого света, модель получила ряд обновлений.
Сообщается, что запас хода электромобиля достигает 485 километров, в то время как для текущей версии кроссовера Niro EV данный показатель скромнее сразу на 100 километров. И это при условии, что в обоих случаях применяются аккумуляторы идентичной емкости на 64 кВтч. Базовые версии автомобиля будут иметь еще более скромные показатели автономности, не больше 310 километров. Модель получит функцию быстрой зарядки, позволяющей всего за час восстановить около 80% заряда батарей.
В зависимости от выбранной версии будет различаться и мощность электромотора. В базовом исполнении KIA e-Niro она составит всего 136 сил, а в топовых комплектациях уже 204 «лошади». В последнем случае динамика разгона модели будет составлять 7.8 секунды до 100 км/ч.
Презентация кроссовера «во плоти» состоится в первых числах октября на автосалоне в Париже. Тогда же станут известны и все отличия европейской версии KIA e-Niro от варианта для корейского и североамериканского рынков.
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