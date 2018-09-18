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Названы подержанные автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег
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Названы подержанные автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Крупнейшая площадка по продаже автомобилей провела исследование на вторичном рынке и установила, машины каких брендов чаще прочих подвергаются махинациям.
В среднем продавцы занижают реальный пробег на 57 тыс. километров. Это позволяет увеличить стоимость машины на 12-20%. При этом у автомобилей, которые проездили всего год, «срезают» примерно 21,6 тыс. км пробега, у 3-летних — 40 тыс. км, у 10-летних — 55 тыс. км, а у 15-летних 68 тыс. км. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Auto.ru.
Чаще всего со скрученным пробегом сталкиваются покупатели, которые выбирают американские и японские бренды. Так, например, данные занижены у каждого третьего подержанного "Крайслера" — исследование показало, что пробег на этих машинах скручивается в 30,2% случаев. Также в «зоне риска» Acura (27,9%), Dodge (25,7%), Pontiac (25%) и Honda (24,2%).
С наименьшей долей вероятности можно прогадать с покупкой Bentley (9,6%), Smart (10,2%) и Mini (6,6%). Однако существуют и такие модели, которые практически никогда не подвергаются махинациям с пробегом. К таким относятся Land Rover Discovery и Porsche 911. У Mercedes-Benz GLA, Porsche Macan, BMW X4 и 4 Series этот показатель не превышает 1%.
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