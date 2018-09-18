Названы подержанные автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег

Крупнейшая площадка по продаже автомобилей провела исследование на вторичном рынке и установила, машины каких брендов чаще прочих подвергаются махинациям.

В среднем продавцы занижают реальный пробег на 57 тыс. километров. Это позволяет увеличить стоимость машины на 12-20%. При этом у автомобилей, которые проездили всего год, «срезают» примерно 21,6 тыс. км пробега, у 3-летних — 40 тыс. км, у 10-летних — 55 тыс. км, а у 15-летних 68 тыс. км. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Auto.ru.