Еще один конкурент Tesla: «БМВ» презентовала концепт электрического кроссовера

Компания « БМВ » презентовала концепт большого кроссовера Vision iNext с электрическим приводом и автономным управлением. Фото модели нового электрокара опубликовала газета «Ведомости»

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Машиной можно будет управлять как вручную, так и при помощи электроники, при этом ее салон будет трансформироваться в зависимости от выбранного режима. Авто оснащено сплошной решеткой радиатора, которая также служит панелью для многочисленных сенсоров электрокара.

Для управления кроссовером вручную в салоне есть руль и пара цифровых дисплеев. Кроме того, благодаря применению технологии Intelligent Beam в интерактивный дисплей будет превращаться любая поверхность внутри автомобиля.

Двери Vision iNext открываются навстречу друг другу, а салон рассчитан на четверых пассажиров. К тому же кузов авто выполнен без средней стойки, а колесные диски не имеют прорезей — для улучшения аэродинамики. Кузов концептуального электрокара выкрашен специальной краской, которая меняет оттенок от медно-желтого до темно-розового.

Известно, что серийное производство кроссовера Vision iNext будет запущено в 2021 году на заводе в немецком городе Дингольфинг. Всего к 2025 году «БМВ» намерена выпустить 25 автомобилей с электроприводом. Так, в 2019 году выйдет трехдверный электрокар Mini, а в 2020 — серийная версия «БМВ-iX3».

Напомним, в начале сентября компания «Мерседес-Бенц» представила публике электрокроссовер EQC. Ранее собственного «конкурента Tesla », выполненного на базе кузова Иж-21252 «Комби», показал российский концерн «Калашников» . Надо отметить, что назвать преимущества отечественного электрокара перед изобретением Илона Маска представители компании-производителя так и не смогли.

Фото: vedomosti.ru