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Почему новый BMW Z4 без механической коробки передач
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Почему новый BMW Z4 без механической коробки передач 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Руководство BMW объяснило, почему Z4 остался без «механики».
По словам менеджеров немецкого концерна, спрос на спортивные автомобили с механической трансмиссией среди потребителей неуклонно падает. А раз так, то обновленный Z4 с АКПП совсем не хочет терять своих позиций.
Кроме того, налицо и финансовая составляющая. В BMW не было желания тратить средства на разработку представителя с механической коробкой передач ввиду низкого спроса на подобные комплектации спорткаров.
Правда не исключено и появление «механики». Но произойдет это только в том случае, когда существенно поменяется рыночная конъюнктура.
Если же покупатель не хочет отказываться от механической коробки передач, получив взамен производительность, сопоставимую с Z4, то следует обратить взор на BMW M40i.
Эта машина имеет в своем распоряжении двигатель на 3,6 литра и мощностью в 355 лошадиных сил. В США будет предлагаться для продажи вариант с потенциалом в 380 «лошадей».
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