Почему новый BMW Z4 без механической коробки передач

Руководство BMW объяснило, почему Z4 остался без «механики».

По словам менеджеров немецкого концерна, спрос на спортивные автомобили с механической трансмиссией среди потребителей неуклонно падает. А раз так, то обновленный Z4 с АКПП совсем не хочет терять своих позиций.

Кроме того, налицо и финансовая составляющая. В BMW не было желания тратить средства на разработку представителя с механической коробкой передач ввиду низкого спроса на подобные комплектации спорткаров.

Правда не исключено и появление «механики». Но произойдет это только в том случае, когда существенно поменяется рыночная конъюнктура.

Если же покупатель не хочет отказываться от механической коробки передач, получив взамен производительность, сопоставимую с Z4, то следует обратить взор на BMW M40i.

Эта машина имеет в своем распоряжении двигатель на 3,6 литра и мощностью в 355 лошадиных сил. В США будет предлагаться для продажи вариант с потенциалом в 380 «лошадей».