Ford Transit-2019: новый дизель и полностью перекроенный салон

Коммерческий автомобиль грузоподъёмностью 2 тонны компания Ford показала в рамках международной выставки в Ганновере.

Продажи нового Ford Transit в Европе начнутся в летом 2019 года. Внешне модель изменилась мало: ей подкорректировали передний бампер, у фар осталась прежняя форма, однако, их дополнили контурными светодиодными ДХО по периметру. У задних фонарей также теперь чуть иная форма.

Салон обновлённого коммерческого автомобиля перекроили гораздо заметнее. В числе изменений новое рулёвое колесо, другая передняя панель с подстаканниками по бокам, а также 8-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы в центре. Под тачскрин перенесли блок управления микроклиматом.

В моторной линейке по-прежнему остались 105-, 130— и 170-сильные варианты, однако её дополнил модернизированный двухлитровый дизель EcoBlue, мощность которого вросла до 185 л.с. Максимальный крутящий момент этого двигателя составляет 415 Нм. В Ford увеличили эффективность сгорания за счёт повышения пикового давления до 2 200 бар в системе впрыска топлива. Трение в двигателе снижено из-за более тонкой юбки (по сравнению с конструкцией литого алюминиевого поршня), а так называемые «паразитные потери» — из-за того, что подача масла регулируется с учётом потребности.

В качестве опции Ford предлагает дополнительный аккумулятор, который накапливает рекуперативную энергию на торможении: от неё заряжается электромотор, помогающий дизелю (к примеру, на подъёмах). Согласно данным производителя, эта система позволяет беречь горючее. В целом топливная экономичность повышена на 7%.

Представленный в Ганновере Ford Transit помимо имеющейся 6-ступенчатой механической КПП будет комплектоваться 10-ступенчатым «автоматом» собственной разработки с функцией адаптивного программирования переключения передач. Однако эта версия будет доступна только заднеприводным версиям модели и не ранее, чем весной 2020 года.

У фургонов Ford Transit с «автоматом» впервые будет «умный» адаптивный круиз-контроль, который способен считывать рельеф местности. В список оборудования также входят парковочный ассистент, контроль слепых зон, функция обнаружения пешеходов и предотвращения столкновений, работает в ночное время (в случае, если пешеходы освещены фарами).

Производство нового Transit для Европы наладят на заводе в городе Коджаэли (Турция). Здесь же выпускается Transit Custom. Обновлённый коммерческий автомобиль доберётся и до российского рынка, однако сроки компания пока не называет. Актуальная версия модели сходит с конвейера СП Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

На сегодняшний день Ford Transit остаётся самым популярным LCV иностранной марки в РФ. В течение 2017 года автомобиль разошёлся тиражом 9 031 экземпляр, за первые семь месяцев 2018-го было куплено 5 782 машины. Текущий результат на 45% больше по сравнению с январём-июлем прошлого года.

По материалам: www.kolesa.ru