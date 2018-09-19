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Первый кроссовер Ferrari: стало известно название модели
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Первый кроссовер Ferrari: стало известно название модели 

Популярная механика + ещё 7 1 час назад
Фото: Популярная механика
Будущий кроссовер Ferrari получит название Purosangue (в переводе с итальянского — породистый, первоклассный) и, судя по новой стратегии развития компании, появится к концу 2022 года, передает Motor1.
О Purosangue стали известны некоторые новые подробности. Так, кроссовер будет доступен в вариантах в вариантах с ДВС и с гибридной силовой установкой. Он станет, к слову, первым автомобилей Ferrari с пятидверным кузовом. При этом машина, как ожидается, будет меньших размеров, чем, к примеру, кроссовер Lamborghini Urus. Построен Purosangue будет на базе новой архитектуры Front Mid Engine Architecture (ее конфигурация показана на изображении ниже).
В ходе презентации Луи Камильери, исполнительный директор Ferrari, отметил, что изначально скептически относился к приходу компании на рынок кроссоверов. Затем, однако, дизайнерские скетчи убедили его в том, что идея вполне рабочая, и сейчас он поддерживает проект.
Что касается других планов Ferrari, к 2022 году, согласно стратегии развития, компания планирует представить 15 новых моделей (пока, впрочем, неясно, входят ли в данное число варианты существующих машин или же речь идет исключительно о новых моделях).
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