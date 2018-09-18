Стало известно название кроссовера Ferrari

На ежегодном собрании акционеров новый глава Ferrari Луис Кэрей Камильери раскрыл имя и сроки появления первого в истории марки кроссовера. Модель дебютирует в 2022 году под названием Purosangue (в переводе с итальянского слово означает «породистый»).

Аббревиатуры SUV (Sport Utility Vehicle) Камильери старается избегать и утверждает, что ничего общего с кроссоверами у будущей модели Ferrari нет. Это будет мощный, просторный и универсальный автомобиль, лучший в своем сегменте. Вместо традиционного «атмосферника» или твин-турбо V8, Purosangue оснастят гибридной силовой установкой на базе V6, как и 60 процентов выпускаемых в 2022 году суперкаров Ferrari.

В период с 2019 по 2022 год Ferrari выпустит 15 новых моделей. Они будут разделены на четыре семейства: Sport, GT, Special Series и Icona. Двухместные суперкары войдут в спортивную линейку, машины с посадочной формулой 2+2 — в семейство GT, уникальные модели, наподобие Monza SP1 и SP2, станут частью линейки Icona.

В конструкции машин будет использоваться больше облегченных материалов, появится принципиально новая подвеска, информационно-развлекательная система с обновленным интерфейсом и новые органы управления. Для дорожных моделей также адаптируют регулируемые задние антикрылья с системой снижения лобового сопротивления (DRS).

Источник: Quattroruote