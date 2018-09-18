На российский авторынок вернулся Volkswagen Golf

Немецкий автопроизводитель вернул на российский рынок модель Volkswagen Golf . Хэтчбек будет доступен только с бензиновыми двигателями объемом в 1,4 л и мощностью 125 или 150 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. Разгон автомобиля до 100 км/ч составит 9,1 или 8,2 секунды, максимальная скорость машины — 204 и 216 километров в час. Стоимость автомобиля составит от 1 млн 430 тысяч до 1 млн 650 тысяч рублей. Базовая комплектация модели будет включать в себя двухзонный климат-контроль, обогрев форсунок омывателя лобового стекла, датчики парковки, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Bluetooth и USB-портом, круиз-контроль, светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом, а также противотуманные фары с функцией подсветки поворотов и система распознавания усталости водителя. Улучшенная версия Volkswagen Golf получила адаптивные светодиодные фары, задние фонари с динамическими указателями поворотов, водительское кресло с электрорегулировками в 14 направлениях и настройкой поясничного подпора, обогрев лобового стекла, беспроводную зарядку для смартфонов, цифровую приборную панель Active Info Display, навигационную систему и камеру заднего вида. Модель появилась на российском авторынке в 2012 году. Ее поставки прекращались в 2016 году в связи с возросшей ценой и упавшим спросом.

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