Peugeot готовит загадочную премьеру

Pеugеоt готовит грандиозную премьеру самого загадочного автомобиля.

Как сообщает пресс службу компании, на автосалоне в Париже они представят очень особенный автомобиль. Кстати в соц.сетях появились волнующие снимки нового транспортного средства. Работники компании запустили на своих страничках в соц.сетях флешмоб под названием «Грядёт что-то особенное».

Директор автоконцерна залил снимок автомобиля в сеть и оставил такую подпись, точно также поступил и дизайнер компании. Под фото директор французской марки поделился, что в настоящее время его переполняют чувства и эмоции от последнего автомобиля, который создавался на протяжении двух лет, по словам Жан-Филиппа, когда он увидел транспортное средство, то буквально впал в детство.

Если ссылаться на снимок, опубликованный директором, то видно, что автомобиль выполнен в стиле ретро. Судя по всему, внешне автомобиль будет напоминать транспортные средства с восьмидесятых, но вот начинка его будет супер современная. Скорее всего, производитель готовит беспилотный электрический автомобиль.