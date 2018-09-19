Peugeot готовит загадочную премьеру 

Pеugеоt готовит грандиозную премьеру самого загадочного автомобиля.
Как сообщает пресс службу компании, на автосалоне в Париже они представят очень особенный автомобиль. Кстати в соц.сетях появились волнующие снимки нового транспортного средства. Работники компании запустили на своих страничках в соц.сетях флешмоб под названием «Грядёт что-то особенное».
Директор автоконцерна залил снимок автомобиля в сеть и оставил такую подпись, точно также поступил и дизайнер компании. Под фото директор французской марки поделился, что в настоящее время его переполняют чувства и эмоции от последнего автомобиля, который создавался на протяжении двух лет, по словам Жан-Филиппа, когда он увидел транспортное средство, то буквально впал в детство.
Если ссылаться на снимок, опубликованный директором, то видно, что автомобиль выполнен в стиле ретро. Судя по всему, внешне автомобиль будет напоминать транспортные средства с восьмидесятых, но вот начинка его будет супер современная. Скорее всего, производитель готовит беспилотный электрический автомобиль.
Пока что остаётся только предполагать, что приготовили нам специалисты Peugeot, увидеть новинку сможем уже через месяц на Парижском автомобильном салоне.