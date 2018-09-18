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Nissan Navara превратили в экстремальный внедорожник
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Nissan превратил пикап Navara в экстремальный внедорожник 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Nissan опубликовала изображение нового концепт-кара, дебют которого состоится на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере. Новинка представляет собой экстремальный вариант пикапа Navara с защитными накладками из некрашеного пластика и увеличенным дорожным просветом.
Nissan
Никаких подробностей о шоу-каре не сообщается. На рендере можно рассмотреть четрырехсекционную головную оптику, дополнительный блок освещения на крыше, дуги в грузовой платформе и внедорожный прицеп, оснащенный выдвижными упорами. Прототип может быть как дизайн-проектом, так и предвестником особой модификации «Навары» для любителей активного отдыха.
Похожий концепт-кар, но на базе североамериканской модели Titan, Nissan показал в 2016 году. Прототип, над которым работали сотрудники американского дизайн-бюро «Ниссана», получил название Titan Warrior и должен был отразить образ древнегреческого воина.
Позднее японский производитель представил версию пикапа Titan для экстремальных путешествий, а также в виде передвижного дома для серферов.
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