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Самый мощный Mercedes A-Class показали на видео
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Самый мощный Mercedes A-Class показали на видео 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Спортивная версия от AMG будет полностью рассекречена на автосалоне в Париже через пару недель.
Известно, что «заряженный» A35 станет самой дешевой моделью в AMG-линейке. Как сообщает Motor1, автомобиль укомплектуют 2-литровым турбомотором мощностью свыше 300 л.с., который сочетается с 7-диапазонным «автоматом». Динамика автомобиля пока не раскрывается.
В числе отличий от стандартного A-Class — аэродинамический обвес, черный спойлер на двери багажника, модернизированная фальшрадиаторная решетка, спортивные кресла и новая оптика, а также традиционные шильдики AMG.
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