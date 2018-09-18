Самый мощный Mercedes A-Class показали на видео

Спортивная версия от AMG будет полностью рассекречена на автосалоне в Париже через пару недель.

Известно, что «заряженный» A35 станет самой дешевой моделью в AMG-линейке. Как сообщает Motor1, автомобиль укомплектуют 2-литровым турбомотором мощностью свыше 300 л.с., который сочетается с 7-диапазонным «автоматом». Динамика автомобиля пока не раскрывается.

В числе отличий от стандартного A-Class — аэродинамический обвес, черный спойлер на двери багажника, модернизированная фальшрадиаторная решетка, спортивные кресла и новая оптика, а также традиционные шильдики AMG.