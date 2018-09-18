Кубань в августе стала лидером по продажам люксовых машин среди нестоличных регионов

Краснодарский край по итогам августа 2018 года стал лидером среди нестоличных регионов России по продажам новых автомобилей сегмента Luxury. По данным аналитического агентства «Автостат», жители Кубани приобрели четыре люксовых машины.

В целом по итогам последнего летнего месяца объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в РФ составил 118 экземпляров, что на 1% меньше показателя годичной давности. Около 60% российского рынка автомобилей сегмента Luxury приобрели москвичи, они купили 69 таких машин. В Подмосковье было куплено 13 люксовых авто, а в Санкт-Петербурге — 11.

Порядка половины реализуемых люксовых машин приходится на Mercedes-Benz Maybach S-Class, в августе таких авто продали 58 единиц.

Всего по итогам 8 месяцев 2018 года в России было реализовано 936 люксовых машин, что на 1,5% ниже, чем за январь — август 2017 года.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», по данным на 1 июля 2018 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 348 автомобилей сегмента Luxury, по этому показателю Кубань является лидером среди нестоличных регионов.