Ещё
Кубань в августе стала лидером по продажам люксовых машин среди нестоличных регионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубань в августе стала лидером по продажам люксовых машин среди нестоличных регионов 

Деловая газета. Юг 3 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
Краснодарский край по итогам августа 2018 года стал лидером среди нестоличных регионов России по продажам новых автомобилей сегмента Luxury. По данным аналитического агентства «Автостат», жители Кубани приобрели четыре люксовых машины.
В целом по итогам последнего летнего месяца объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в РФ составил 118 экземпляров, что на 1% меньше показателя годичной давности. Около 60% российского рынка автомобилей сегмента Luxury приобрели москвичи, они купили 69 таких машин. В Подмосковье было куплено 13 люксовых авто, а в Санкт-Петербурге — 11.
Порядка половины реализуемых люксовых машин приходится на Mercedes-Benz Maybach S-Class, в августе таких авто продали 58 единиц.
Всего по итогам 8 месяцев 2018 года в России было реализовано 936 люксовых машин, что на 1,5% ниже, чем за январь — август 2017 года.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», по данным на 1 июля 2018 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 348 автомобилей сегмента Luxury, по этому показателю Кубань является лидером среди нестоличных регионов.
Деловая газета. Юг: последние новости
Водителя рейсового автобуса, попавшего в ДТП на Кубани, привлекли к административной ответственности Кубань лидирует среди нестоличных регионов РФ по количеству люксовых автомобилей Пострадавших в ДТП с участием автобуса на Кубани выписали и отправили в Ярославль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП65
Трехлетняя Lada XRAY: покупать или нет2
Почему эксперт «забраковал» LADA Vesta Sport2
Тарифы по ОСАГО вновь пересчитают2
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение