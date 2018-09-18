Купил квартиру — получи BMW: в Китае раздают новые автомобили

Компания China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co объявила, что готова подарить каждому своему клиенту по автомобилю. Условие: покупка квартиры стоимостью от 621 тыс. долларов у застройщика.

Однако даже такой «аттракцион невиданной щедрости» пока не приносит результатов — например, в одном из домов, которые участвуют в акции, распродали только 25 апартаментов из 350, передает The Business Times.

Как сообщал «Авторамблер», ранее в Китае заработала инновационная система по продаже автомобилей. Понравившуюся машину буквально можно достать из гигантского вендингового аппарата. Такой аппарат весной этого года установили в Гуанчжоу, провинция Гуандун.

Внутри спрятан гараж с несколькими десятками новых автомобилей, в том числе Explorer, Mustang, Edge и Everest.