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Купил квартиру — получи BMW: в Китае раздают новые автомобили
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Купил квартиру — получи BMW: в Китае раздают новые автомобили 

Авторамблер 34 минуты назад
Фото: Авторамблер
В Шанхае при покупке апартаментов раздают BMW 3 Series или BMW X1.
Компания China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co объявила, что готова подарить каждому своему клиенту по автомобилю. Условие: покупка квартиры стоимостью от 621 тыс. долларов у застройщика.
Однако даже такой «аттракцион невиданной щедрости» пока не приносит результатов — например, в одном из домов, которые участвуют в акции, распродали только 25 апартаментов из 350, передает The Business Times.
Как сообщал «Авторамблер», ранее в Китае заработала инновационная система по продаже автомобилей. Понравившуюся машину буквально можно достать из гигантского вендингового аппарата. Такой аппарат весной этого года установили в Гуанчжоу, провинция Гуандун.
Внутри спрятан гараж с несколькими десятками новых автомобилей, в том числе Explorer, Mustang, Edge и Everest.
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