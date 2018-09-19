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Такими советские автомобили мы еще не видели
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Такими советские автомобили мы еще не видели 

BigPikcha.ru 44 минуты назад
Фото: BigPikcha.ru
Данияр Кдыров — алма-атинский художник, коммерческий иллюстратор и рекламный дизайнер. Ему принадлежит идея первого казахстанского фильма в жанре Sci-Fi. Проект есть не только на бумаге, но и отрисован в артбуке.
Наше внимание привлекла серия рисунков с советскими автомобилями. С машинами, сделанными в Советском Союзе, чего только не творили: ставили в них моторы от BMW, превращали в дрифт-кары и даже делали из отечественных внедорожников лоурайдеры. Но казахский художник пошел еще дальше, представив, как могли бы выглядеть созданные в СССР машины, скрещенные с роботами.
«Запорожец».
«Нива».
«Москвич-407».
«Жигули».
«Буханка».
«Ралли», работа Данияра Кдырова на конкурсе пин-ап-работ «1Артзавод».
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