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SEAT Tarraco представлен официально
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SEAT Tarraco представлен официально 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Испанский бренд SEAT продолжает свое возрождение и восхождение на былой уровень популярности в Европе. Основным средством в борьбе за рынок в руководстве дочернего бренда VW AG избрали автомобили класса SUV. В портфолио SEAT уже имеются субкомпактный Arona и компактный Ateca, которые уже покорили улицы европейских городов, а сегодня производитель показал миру свой самый крупный кроссовер — среднеразмерный SEAT Tarraco.
Ожидается, что модель появится в продаже у европейских дилеров уже до конца текущего года. Обладающий длиной кузова в 4735 мм автомобиль (длиннее однобазника Skoda Kodiaq на 38 мм) будет доступен в версиях с пятью и семью посадочными местами в салоне. Созданный на базе платформы MQB A+, кроссовер наделен классическим для современных SEAT внешним видом и компактной радиаторной решеткой с выразительной оптикой по флангам.
В салоне необходимо выделить крупную цифровую приборку диагональю 10.25 дюйма. Дисплей мультимедиа-системы обладает более скромной диагональю в 8 дюймов и размещается наверху передней панели. Управлять комплексом можно не только через сенсорный тачскрин, но и при помощи жестов.
Первоначально для SEAT Tarraco будет доступно четыре силовых агрегата. Все они хорошо известны автомобилистам по другим моделям концерна Volkswagen AG. Начальным считается 150-сильный 1.5-литровый бензиновый турбомотор TSI, недавно разработанный мотористами концерна. Еще один бензиновый турбодвигатель при 2.0-литрах объема выдает 190 л.с. мощности. Имеется также и дизельный двигатель TDI с объемом цилиндров 2.0 литра. Он представлен в двух версиях форсирования на 150 и 190 «лошадей». Выбор трансмиссий ограничен «механикой» и «роботом» DSG.
В будущем кроссовер получит и гибридную версию, но ее появления стоит ждать только в будущем году.
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