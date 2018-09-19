До Европы доберется электрокар Kia e-Niro с запасом хода до 485 км

Для поклонников южнокорейского бренда представители Kia уже в конце текущего года выведут на авторынок Европы новый электрокар e-Niro, прославившийся у американских автолюбителей под именем Kia Niro EV. Европейский экземпляр будет отличаться от предшественника не только своим именем, но и техническим оснащением.

Готовящаяся к появлению в автосалонах стран Евросоюза модель уже прошла сертификацию для эксплуатации в Европе. По предварительным данным, e-Niro сможет преодолеть до 485 километров без необходимости подзарядки. У модификации модели для рынка Соединенных Штатов Америки эта цифра значительно ниже: Niro EV может проехать на одной батарее до 380 километров. При этом аккумулятор будет таким же — 64 кВт*часов.

Эксперты отмечают, что все отличительные черты заключаются лишь в процедуре измерения запаса хода. Модификацию для Европы проверяла организация World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, а модель для США тестировалась по циклу Environmental Protection Agency’s.

Официальная презентация новинки запланирована на 2 октября. Ее покажут общественности во время работы международного автосалона в Париже. Именно там автолюбители и узнают, чем еще отличаются две версии модели от южнокорейского производителя.

Ранее уже было известно, что KIA e-Niro (Niro EV) получит от производителя систему оперативной зарядки, которая может подпитать аккумуляторную батарею до 80 процентов всего за 54 минуты. Но это действенно для максимальной вариации батареей, рассчитанных на 64 кВт*часов. В первоначальных комплектациях машину укомплектуют аккумуляторным блоком с емкостью до 39,2 кВт*часов. Такая модификация сможет преодолеть до 312 километров в соответствии со смешанным циклом WLTP.

В движение авто будет приводить электроагрегат, выдающий до 150 кВт, что эквивалентно 204 лошадиным силам. Максимальный крутящий момент равняется 395 Нм, что дает возможность скромному авто набирать первую «сотню» всего за 7,8 секунды. Версия с минимальным оснащением получила двигатель, генерирующий до 136 «лошадей» с таким же показателем крутящего момента.