Автомобилисты Хабаровска подсаживаются на электричество

По официальной статистике Хабаровский край уверенно входит в тройку регионов-лидеров по количеству электрических автомобилей.

На конец первого полугодия в России насчитали 2 530 электромобилей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Автостат». Хабаровский край с 244 зарегистрированными электромобилями — на третьем месте после Приморья и Москвы. Если смотреть по процентному соотношению количества электрических автомобилей к количеству населения, то дальневосточные регионы — абсолютные лидеры.

Это можно объяснить тем, что парк электромобилей представлен в основном японскими моделями: 71,7% занимает « Nissan Leaf».

Интересно, что данная модель через официальных дилеров в Россию не поставляется.

— В основном это не единственная машина в семье, — рассказал хабаровский автодилер Александр. — Как правило у их владельцев есть второй автомобиль для дальних поездок. Также у владельцев обязательно есть частный дом или теплый гараж, где можно заряжать машину и не боятся оставить в мороз. Вопрос технического обслуживания и инфраструктуры для таких авто в России пока остается открытым. Правда качество батарей растет. Если старые модели боялись холодов и разряжались, подобно телефонам на морозе, то на свежих моделях этой проблемы уже нет.

Стоить отметить, что большим спросом в Хабаровске пользуются гибридные модели, особенно «Приусы» в 30 кузове.

— Конечно, с поднятием утилизационного сбора в начале года увеличилась и цена, — говорит Александр, попутно смывая мыльную пену с недавно привезенного «Приуса». — Сейчас этот автомобиль будет стоить более 800 тысяч рублей, но спрос на них только растет вслед за ценами на бензин. Для тех же, для кого это дорого, можно предложить гибриды « Хонды » или «Ниссана», они стоят дешевле.

При этом популярность моделей обусловлена не только гибридной силовой установкой, но и кузовом, так как в последнее время растёт спрос на хэтчбэки и универсалы. На седаны спрос упал, большинство предпочитают практичные модели, в которых можно, если что, и вещи перевезти.