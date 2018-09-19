Автомобилисты Хабаровска подсаживаются на электричество 

По официальной статистике Хабаровский край уверенно входит в тройку регионов-лидеров по количеству электрических автомобилей.
На конец первого полугодия в России насчитали 2 530 электромобилей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Автостат». Хабаровский край с 244 зарегистрированными электромобилями — на третьем месте после Приморья и Москвы. Если смотреть по процентному соотношению количества электрических автомобилей к количеству населения, то дальневосточные регионы — абсолютные лидеры.
Это можно объяснить тем, что парк электромобилей представлен в основном японскими моделями: 71,7% занимает «Nissan Leaf».
Интересно, что данная модель через официальных дилеров в Россию не поставляется.
— В основном это не единственная машина в семье, — рассказал хабаровский автодилер Александр. — Как правило у их владельцев есть второй автомобиль для дальних поездок. Также у владельцев обязательно есть частный дом или теплый гараж, где можно заряжать машину и не боятся оставить в мороз. Вопрос технического обслуживания и инфраструктуры для таких авто в России пока остается открытым. Правда качество батарей растет. Если старые модели боялись холодов и разряжались, подобно телефонам на морозе, то на свежих моделях этой проблемы уже нет.
Стоить отметить, что большим спросом в Хабаровске пользуются гибридные модели, особенно «Приусы» в 30 кузове.
— Конечно, с поднятием утилизационного сбора в начале года увеличилась и цена, — говорит Александр, попутно смывая мыльную пену с недавно привезенного «Приуса». — Сейчас этот автомобиль будет стоить более 800 тысяч рублей, но спрос на них только растет вслед за ценами на бензин. Для тех же, для кого это дорого, можно предложить гибриды «Хонды» или «Ниссана», они стоят дешевле.
При этом популярность моделей обусловлена не только гибридной силовой установкой, но и кузовом, так как в последнее время растёт спрос на хэтчбэки и универсалы. На седаны спрос упал, большинство предпочитают практичные модели, в которых можно, если что, и вещи перевезти.