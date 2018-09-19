Шпионы рассекретили интерьер нового седана Honda Inspire

Японский авто и мотопроизводитель Honda скоро покажет свой обновлённый седан Inspire.

Мы уже показывали снимки внешнего вида нового авто, а вчера в сети появились фото салона Honda Inspire

Машину производили в Стране Восходящего Солнца в 1989-2012 гг. Под этим именем в КНР теперь будут выпускаться Accord 10-й генерации. К диллерам машина поступит в конце октября.

Honda Inspire от своего старшего брата отличается новыми решетками радиатора, усовершенствованной задней оптикой и иными бамперами.

Фото от шпионов показывают, что салон Inspire идентичен дизайну интерьера нового Honda Accord . Разница лишь в некоторых материалах отделки. И если Accord выпускает Альянс GAC — Honda, то Inspire создаются на другом предприятии совместного типа: компаний Honda и Dongfeng.

Под капотом у нового авто турбомотор на 1,5 л. и 194 лошадиные силы. В качестве трансмиссии представлена шестискоростная механическая коробка или вариатор. Автомобиль только переднеприводный.

Никакой информации о ценниках Inspire нет. Напомним, что новая Honda Accord в Китае стоит в российском эквиваленте от 1 670 000 до 2 760 000 руб.