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Шпионы рассекретили интерьер нового седана Honda Inspire
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Шпионы рассекретили интерьер нового седана Honda Inspire 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Японский авто и мотопроизводитель Honda скоро покажет свой обновлённый седан Inspire.
Мы уже показывали снимки внешнего вида нового авто, а вчера в сети появились фото салона Honda Inspire.
Машину производили в Стране Восходящего Солнца в 1989-2012 гг. Под этим именем в КНР теперь будут выпускаться Accord 10-й генерации. К диллерам машина поступит в конце октября.
Honda Inspire от своего старшего брата отличается новыми решетками радиатора, усовершенствованной задней оптикой и иными бамперами.
Фото от шпионов показывают, что салон Inspire идентичен дизайну интерьера нового Honda Accord. Разница лишь в некоторых материалах отделки. И если Accord выпускает Альянс GAC — Honda, то Inspire создаются на другом предприятии совместного типа: компаний Honda и Dongfeng.
Под капотом у нового авто турбомотор на 1,5 л. и 194 лошадиные силы. В качестве трансмиссии представлена шестискоростная механическая коробка или вариатор. Автомобиль только переднеприводный.
Никакой информации о ценниках Inspire нет. Напомним, что новая Honda Accord в Китае стоит в российском эквиваленте от 1 670 000 до 2 760 000 руб.
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