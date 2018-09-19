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Mazda в августе увеличила продажи в России на 31%
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Mazda в августе увеличила продажи в России на 31% 

Автостат 11 минут назад
Фото: Автостат
Российские дилеры Mazda в августе реализовали 2836 автомобилей — на 31% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране составили 19665 машин, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в августе составили 1910 машин (+18%), а с начала года — 13859 единиц (+23%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года продажи Mazda на российском рынке могут вырасти на 15-20% к прошлому году. В феврале текущего года на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке стартовало производство семиместного кроссовера Mazda CX-9, ставшего третьей моделью Mazda российской сборки после кроссовера Mazda CX-5 и седана Mazda6.
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