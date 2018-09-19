Mazda в августе увеличила продажи в России на 31%

Российские дилеры Mazda в августе реализовали 2836 автомобилей — на 31% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране составили 19665 машин, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в августе составили 1910 машин (+18%), а с начала года — 13859 единиц (+23%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».