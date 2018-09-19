Продажи автомобилей Mazda в августе выросли на 31% — до 2,8 тыс. машин

Продажи автомобилей Mazda в августе 2018 г. по сравнению с августом прошлого года выросли на 31% — до 2,8 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры Mazda в августе реализовали 2 тыс. 836 автомобилей — на 31% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране составили 19 тыс. 665 машин, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,6% годом ранее, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, лидером продаж Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в августе составили 1 тыс. 910 машин, что на 18% превышает показатель августа 2017 г., а с начала года показатель кроссовера достиг 13 тыс. 859 единиц (рост на 23%). В результате он вошел в Топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке.