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Продажи автомобилей Mazda в августе выросли на 31% — до 2,8 тыс. машин
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Продажи автомобилей Mazda в августе выросли на 31% — до 2,8 тыс. машин 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: Автостат
Продажи автомобилей Mazda в августе 2018 г. по сравнению с августом прошлого года выросли на 31% — до 2,8 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Российские дилеры Mazda в августе реализовали 2 тыс. 836 автомобилей — на 31% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране составили 19 тыс. 665 машин, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,6% годом ранее, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, лидером продаж Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в августе составили 1 тыс. 910 машин, что на 18% превышает показатель августа 2017 г., а с начала года показатель кроссовера достиг 13 тыс. 859 единиц (рост на 23%). В результате он вошел в Топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке.
«По итогам 2018 г. продажи Mazda на российском рынке могут вырасти на 15-20% к прошлому году. В феврале текущего года на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке стартовало производство семиместного кроссовера Mazda CX-9, ставшего третьей моделью Mazda российской сборки после кроссовера Mazda CX-5 и седана Mazda6», — добавили в пресс-службе.
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