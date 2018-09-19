Mitsubishi считает среднеразмерные седаны невыгодными 

Японский производитель Mitsubishi, как и многие его конкуренты, практически полностью отказались от субкомпактных транспортных средств, сосредоточивших на кроссоверах. Фактически, только бюджетный Mirage остается единственным «обычным» автомобилем в линейке США, в то время как остальной ассортимент состоит из таких моделей, как Outlander, Outlander Sport и Eclipse Cross.
Некоторые из независимых дизайнеров считают, что эра седанов не окончена и возрожденный Mitsubishi Galant все еще может завоевать свою аудиторию. Филлипинский художник Энох Габриэль Гонсалес поделился в социальной сети рендерным изображением Galant 2020 модельного года, адаптированным в соответствии с последними стилистическими решениями японской марки. Напоминаем, Galant стал основой линейки Mitsubishi в период с 1969 по 2012 год, развиваясь от компактного седана (купе, хэтчбека и универсала). В 2002 году марка продала практически 100 тысяч экземпляров, в то время как к 2009 году ежегодные продажи в Соединенных Штатах сократились примерно до 12 000 экземпляров. Неудивительно, что спустя несколько лет автомобиль был откинут с линейки. Аналогичная ситуация произошла и с другими седанами среднего размера. С тех пор большую популярность завоевали кроссоверы, внедорожники и пикапы.