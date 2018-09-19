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Seat Tarraco: три мотора, богатые комплектации и немецкая сборка
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Seat Tarraco: три мотора, богатые комплектации и немецкая сборка 

Car.ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: Car.ru
В Испании прошла премьера внедорожника-флагмана Seat Tarraco.
Имя кроссоверу выбрали голосованием ещё год назад. В этом голосовании принимало участие около 150 тысяч человек из почти 135 стран мира. Tarraco — именно так по-латински звучит каталонский город Таррагон.
Автомобиль создан на базе MQB, а его близкими братьями являются удлиненный Volkswagen Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq.
Seat Tarraco в профиль очень похож на своего немецкого родственника — такие же колесные арки, средняя линия и такие же треугольные окошки впереди. Правда корма немного отличается.
Надо отметить, что это первый испанец, внешний вид которого сделали в обновленном стиле.
Кроссовер превосходит Skoda и Volkswagen на 34 мм по длине. У всех трёх паркетников опционально можно приобрести 3-й ряд сидений.
У Tarraco багажник имеет объем: у 5-местной версии — от 760 до 1920 л. и от 700 до 1775 л. у 7-местной машины.
В линейке двигателей паркетник имеет три разных мотора. Есть варианты с бензиновыми моторами на 1,5 литра и 150 лошадей, 2 литра и 190 лошадей, а есть дизельный движок на 2 л (150 или 190 лошадиных сил).
Seat с передним приводом будет иметь 6-ступенчатую МКПП. Tarraco с полным приводом будет иметь 7-ступенчатую DSG. Возможно, что автомобиль будет и ещё и гибридом.
В продажу пока выйдут только 2 комплектации. Стандартным оборудованием здесь будут мультимедиа, климат-контроль, светодиодная оптика, система удержания автомобиля в полосе движения. Опционально будут предлагать виртуальную приборную панель, адаптивные стойки, мультимедию с распознаванием жестов, систему распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и мониторинг «слепых» зон.
Отгружать автомобили своим клиентам дилеры смогут уже в ноябре-декабре.
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