Ford следует последним тенденциям и отказывается от легковых автомобилей 

Потребители продолжают отдавать предпочтение кроссоверам и внедорожникам, в то время как мировые производители — отказываться от выпуска и разработки легковых моделей. К числу компаний, следующих такой стратегии присоединяется и Ford, который в настоящее время тестирует несколько транспортных средств.
Один из сотрудников интернет-портала Carscoops сфотографировал целый ряд автомобилей, проходящий испытания на горах Колорадо. Некоторые из них очевидны и представляют собой Explorer, Transit Connect, F-Series и следующее поколение Escape/Kuga. Указанные транспортные средства составляют основную часть линейки наряду с EcoSport, Edge, Flex и Expedition. В ближайшем будущем ассортимент дополнит и новый электрический кроссовер Mach 1, вдохновленный Mustang. Американский производитель Lincoln Motor Company, входящий в состав Ford, также выпускает ряд роскошных моделей, таких как MKC, MKT, Nautilus, Navigator и предстоящий Aviator. В это же время прежние автомобили, включая Fusion и Focus, исчезают из американских салонов и заменяются, ориентированными на производительность Mustang и Ford GT.