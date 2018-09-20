Компания Toyota намерена увеличить производство машин из-за высокого спроса

Компания Tоyоta приняла экстренное решение о том, что нужно увеличить объёмы производства автомобилей из-за спроса на транспортные средства.

Жители Китая, не небольшой промежуток времени скупили все автомобили марки, увеличив объёмы продаж на два процента. Как сообщает пресс-служба, в начале года смета автомобилей гласила о том, что в планах впустить только 11 миллионов автомобилей. Ранее конечно руководители компании заявляли о том, что объём производства увеличатся, но только к 2030 году.

Стало известно, что на данный момент ведутся переговоры между представителями бренда Tоyоtа, а также китайской маркой Gееly, в планах двух концернов выпустить гибридные автомобили. Власти КНР обратились к технологам Tоyоta, с просьбой раскрыть секреты, что лежит в основе Prius. Власти Китая стремятся к «зеленым» автомобилям, и надеется на сотрудничество концерном.