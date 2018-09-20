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Компания Toyota намерена увеличить производство машин из-за высокого спроса
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Компания Toyota намерена увеличить производство машин из-за высокого спроса 

Car.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Car.ru
Компания Tоyоta приняла экстренное решение о том, что нужно увеличить объёмы производства автомобилей из-за спроса на транспортные средства.
Жители Китая, не небольшой промежуток времени скупили все автомобили марки, увеличив объёмы продаж на два процента. Как сообщает пресс-служба, в начале года смета автомобилей гласила о том, что в планах впустить только 11 миллионов автомобилей. Ранее конечно руководители компании заявляли о том, что объём производства увеличатся, но только к 2030 году.
Стало известно, что на данный момент ведутся переговоры между представителями бренда Tоyоtа, а также китайской маркой Gееly, в планах двух концернов выпустить гибридные автомобили. Власти КНР обратились к технологам Tоyоta, с просьбой раскрыть секреты, что лежит в основе Prius. Власти Китая стремятся к «зеленым» автомобилям, и надеется на сотрудничество концерном.
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