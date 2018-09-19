Ещё
Toyota намерена увеличить производство на фоне высокого спроса в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota намерена увеличить производство на фоне высокого спроса в Китае 

Автостат + ещё 1 1 час назад
Фото: Автостат
Японская компания Toyota Motor Corp. повысила планы производства автомобилей на текущий год почти на 2% благодаря высокому спросу на китайском рынке. Всего в этом году Toyota и ее подразделения Daihatsu Motor и Hino Motor намерены выпустить 10,594 млн автомобилей, предыдущий прогноз составлял 10,397 млн автомобилей, заявил агентству Bloomberg представитель японского концерна Жан-Ив Жо.
Китай — крупнейший автомобильный рынок мира, среди моделей концерна Toyota. Китайцы отдают предпочтение дорогим Lexus и новым седанам Camry. При этом Toyota уступает Honda и Nissan по объемам сбыта в Китае, пишет агентство «Финмаркет».
Ранее японская компания объявляла, что намерена увеличить производство автомобилей на территории Китая втрое к 2030 году. В настоящее время Toyota ведет переговоры с китайской Geely Automobile Holdings о совместном производстве гибридных (бензин-электрических) автомобилей.
По данным источников Bloomberg, китайские власти попросили Toyota поделиться технологиями, лежащими в основе гибридов Prius, чтобы подстегнуть производство более чистых транспортных средств в КНР. Toyota якобы увидела в этом возможность закрепиться на китайском рынке и начала обсуждать с Geely предоставление лицензии на гибридные двигатели.
Автостат: последние новости
В России начались продажи нового Lexus ES ТОП-10 самых распространенных европейских автомобилей в России УАЗ разрабатывает новый гибридный внедорожник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»6
Билан назвал виновника аварии4
Столкновение автобусов под Воронежем: есть жертвы8
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП79
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение