Выбери свой Volkswagen Touareg в «Автономия»

Volkswagen Touareg — это мощная передняя часть с удлиненной линией капота и эффектные блоки задних светодиодных фонарей, которые подчеркивают не только элегантность и динамику нового Touareg, но и его внедорожные возможности.

Каким будет именно ваш автомобиль? Официальный дилер Volkswagen «Автономия» предлагает три комплектации на выбор: изысканная простота — Respect, внимание — Status, повышенный комфорт — R-Line.

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Главное помнить, что какую бы вы комплектацию ни выбрали, Volkswagen Touareg — это ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения.

Автомобили в наличии

Подробнее об автомобиле можно узнать по телефону: +7 (495) 256-24-58 Мы перезвоним

Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru