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Выбери свой Volkswagen Touareg в «Автономия»
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Выбери свой Volkswagen Touareg в «Автономия» 

Wroom.ru 43 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Volkswagen Touareg — это мощная передняя часть с удлиненной линией капота и эффектные блоки задних светодиодных фонарей, которые подчеркивают не только элегантность и динамику нового Touareg, но и его внедорожные возможности.
Каким будет именно ваш автомобиль? Официальный дилер Volkswagen «Автономия» предлагает три комплектации на выбор: изысканная простота — Respect, внимание — Status, повышенный комфорт — R-Line.
Заказать тест-драйв
Главное помнить, что какую бы вы комплектацию ни выбрали, Volkswagen Touareg — это ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения.
Автомобили в наличии
Подробнее об автомобиле можно узнать по телефону: +7 (495) 256-24-58  Мы перезвоним
Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru
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