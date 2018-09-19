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В августе россияне купили кроссоверов и внедорожников на 114 млрд рублей
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В августе россияне купили кроссоверов и внедорожников на 114 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 44 минуты назад
«Автостат Инфо» сообщает, что в августе 2018 года россияне потратили на покупку автомобилей класса SUV 114,6 млрд рублей. Объем затрат на машины этого сегмента вырос за восемь месяцев текущего года до 799,7 млрд рублей.
Исследование «Автостат Инфо» показывает, что в августе на первое место в списке самых доходных автомобилей класса SUV вернулся кроссовер Toyota RAV4. По нашим подсчетам, в прошлом месяце россияне купили 3044 автомобиля Toyota RAV4 и потратили на них 5,24 млрд рублей. На второе место в списке SUV с самыми высокими показателями выручки с продаж в августе переместился Hyundai Creta. Всего было продано 4734 таких машины, а выручка с продажи составила 5,12 млрд рублей. Третье место в рейтинге сегмента занимает модель Toyota Land Cruiser. Объем продаж этого внедорожника в августе составил 1601 ед., а выручка с реализации такого количества машин достигла отметки в 4,67 млрд рублей.
В прошлом месяце в топ-5 самых доходных моделей на внедорожном авторынке страны вошли KIA Sportage (2997 проданных шт.) и Volkswagen Tiguan (2353 ед.), выручка от реализации которых составила соответственно 4,53 и 4,33 млрд рублей.
В топ-10 моделей сегмента SUV, на которые россияне потратили больше всего денежных средств, в августе вошли также:
Mazda CX-5 — 3,33 млрд рублей (продано 1902 ед.),
Nissan X-Trail — 3,28 млрд рублей (1947 авто),
Renault Duster — 3,15 млрд рублей (3479 ед.),
Mitsubishi Outlander — 3,13 млрд рублей (1870 ед.),
Hyundai Tucson — 3,03 млрд рублей (1870 шт.).
Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что в августе этого года российские покупатели потратили на новые легковушки 184,65 млрд рублей, а за восемь месяцев — 1,3 трлн рублей.
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