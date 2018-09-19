Чем опасен автомобиль с дубликатом ПТС

Приобретение подержанного авто всегда связано с определенными рисками, причем не все они касаются технической части машины, зачастую «подводные камни» содержатся в документации. Чем опасен автомобиль с дубликатом ПТС, пытались разобраться эксперты.

Паспорт ТС является основным документом, который достается из папки лишь при регистрации машины в ГИБДД . Опасность такого документа состоит в том, что перекупщики могут воспользоваться дубликатом, продавая авто которое находится в залоге у банка.

Редко, но бывает, что угонщики не «заморачиваются» перебивкой номера двигателя, а исправляют эти данные при получении дубликата, якобы утерянного ПТС.

Нужно рассмотреть и такой вариант, как «кредитное авто», то есть когда прежний владелец купил машину в кредит, паспорт на авто остается в банке. Не желая или не имея возможности дальше выплачивать сумму за машину, владелец продает ее по дубликату ПТС, который без проблем можно получить в ГИБДД. Когда кредитное учреждение обнаружит отсутствие выплат, его представители приходят и забирают машину уже у нового владельца.

Важно помнить, что иногда на дубликате нет соответствующей отметки и тогда нужно обращать внимание на дату выдачи документа.

Чтобы обезопасить потенциальных клиентов вторичного рынка, предполагается с 1 ноября в России внедрить только электронное оформление паспортов транспортных средств, что исключит из практики дубликаты как таковые.