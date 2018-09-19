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Saleen представил модель нового Спорттрака
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Saleen представил модель нового Спорттрака 

Car.ru 39 минут назад
Фото: Car.ru
В 2018 году известное на весь мир компания Saleen заявила о том, что она приступила к сборке Спорттрака, а в качестве основы была выбран Ford F-150.
Вскоре после этого, Saleen представил свое творение — внедорожник Sportruck XR.
Изменений много! К колесам этого монстра добавили 6.36 см коиловеры. Была улучшена тормозная система, путем замены тормозных дисков на более совершенные. Модель внедорожника может быть любого цвета. Диаметр тормозных дисков от 320 до 355 мм, а суппорт — шестипоршневый.
Сам Sallen пока не представил подробности касаемо силового агрегата, однако можно предположить, что он ничем не отличается от обычного агрегата Ford F-150. Получается: двигатель может быть как турбированным так и атмосферным. Если он будет турбированным, количество лошадиных сил будет равно 710. Главным отличием машины является уникальные передние и задние бамперы, а также ее борт. Резина так же потерпела изменения. Она была заменена на внедорожную резину. Имеется качественная защита в виде светодиодных прожекторов.
Размер самих колес предположительно 8.5Ч17. Максимальная скорость так же, наверное, ничем не будет отличаться от оригинала, разве что проходимость будет лучше.
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