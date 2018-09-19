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В Honda представят третью версию силовой установки
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В Honda представят третью версию силовой установки 

F1News.ru 35 минут назад
Фото: F1News.ru
Испанская Marca пишет о том, что на этапе в Сочи Honda представит третью версию силовой установки 2018 года. В этом случае в Сочи гонщики Toro Rosso получат штрафы с потерей мест на стартовом поле, но на домашнем этапе в Сузуке в Honda хотели бы продемонстрировать свой прогресс всему миру.
По слухам, новая версия силовой установки будет мощнее текущей на 30 л.с, что позволит не только отыграть отставание от моторов Renault, которое сейчас оценивается в 20 сил, но и выйти вперёд. В следующем году моторы Honda будут использовать в Red Bull Racing.
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