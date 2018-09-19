Десять секретов «Форсажа»

Хотите знать, как снимались автомобильные трюки в «Форсаже»? Деннис Маккарти знает об этом почти все: больше десяти лет он отвечает за автомобильную часть «Форсажа» — со времен «Токийского дрифта», третьего фильма франшизы. Раньше у него была собственная мастерская, которая занималась кастом-машинами. Но с тех пор, как его пригласили поработать на фильм «Брюс Всемогущий», он специализируется исключительно на автомобилях для кино. И вот некоторые секреты его мастерства!

Работы — огромное количество: если по сюжету в седьмой части «Форсажа» участвовало 28 автомобилей, то в реальности мастерская Vehicle Effects за год построила для фильма двести сорок машин-дублеров! Зачем так много? Во-первых, если машина сломается на съемочной площадке, и ей не будет замены, это гарантированный простой. А он обходится студии в кругленькую сумму! Во-вторых, съемки нередко идут одновременно в разных местах. А еще бывают трюки, требующие от машины особой подготовки.

Что особенно здорово, Деннис Маккарти не делает большого секрета из ухищрений, на которые идут киношники ради эффектной сцены. «Мотор» собрал для вас самые интересные секреты «Форсажа».

1) Как отбирают машины для съемок?

Машины даже для основных героев фильма в сценарии не прописывают: это Деннис Маккарти должен придумать, какая машина будет лучше подходить по характеру тому или иному герою. Прочитав сценарий, Деннис готовит для студии предложения по конкретным моделям, их внешнему виду и переделкам. Зачастую его вдохновляет конкретный кастом-проект, как было с Chevrolet Camaro защитного цвета, снимавшимся в «Форсаж 4» — его полностью срисовали с 1500-сильного турбированного Camaro RS-Z28 F-Bomb, построенного главным редактором журнала Hot Rod Дэвидом Фрайбургером. Деннис советуется с каскадерами и прикидывает, сколько машин-дублеров предстоит построить.

С машинами для второстепенных персонажей и массовки так не церемонятся: Деннис просто договаривается со знакомыми владельцами кастом-мастерских и тюнинг-ателье, и устраивает кастинг их проектов на студии. Потом в съемках участвуют как настоящие машины, так и их удешевленные копии.

Цитата: «Когда мы готовились к съемкам „Токийского дрифта, я отправился в Японию, походил по мастерским, разобрался в трендах. Тогда и решил, как должна выглядеть машина Шона, и как — у Такаши“.

2) Сколько дублеров у одной машины?

Экранный персонаж может весь фильм проездить на одной машине, но на самом деле в съемках может принимать участие десяток похожих автомобилей. Основной — так называемый „hero-car“: именно его снимают в сценах с крупным планом. Такая машина в кадре должна выглядеть идеально.

Еще один автомобиль — обычно без мотора —используют для сцен внутри машины. А вот подготовленных для трюков машин требуется гораздо больше: например, во время съемок гонки по улицам Гаваны в восьмой части „Форсажа“ только для сцен с пожаром под капотом использовали две машины, еще одну — чтобы снять дым.

В „Форсаже“ часто снимаются легендарные масл-кары — как Dodge Charger или Plymouth Barracuda. Но хорошие машины гробить не принято. „Найти редкую модель непросто. Но для нас состояние машины не так важно. Достаточно иметь целый пол, моторный щит, стойки и крышу. Все остальные детали кузова мы делаем из стеклопластика, мотор и трансмиссия у нас одинаковые, а подвеску все равно ставим полностью нестандартную, из тюнинговых запчастей“ — рассказывает Маккарти.

Цитата: „Из ржавого голого кузова подготовить машину к съемкам мы можем всего за две недели“ Цитата: „Hero-car выглядит как новая с расстояния в метр. Для трюковых машин достаточно, чтобы они нормально смотрелись с расстояния в пять-десять метров“. Ещё цитата: „Если трюковую машину в ходе съемок помяли, времени на серьезный ремонт нет. Мы быстро выправляем деталь, шпаклюем, затягиваем виниловой пленкой в цвет кузова, и отправляем машину обратно на съемочную площадку“.

3) Одинаковые моторы V8 Трюковые машины старых моделей обычно комплектуют одинаковыми двигателями. Будь то Dodge, Plymouth или Buick — все получают одинаковые 500-сильные движки V8 Chevrolet LS3. И только Hero-cars могут удостоиться „родной“ начинки. Более того: трансмиссия у всех тоже одинаковая: проверенная коробка-автомат GM Turbo 400 и „девятидюймовый“ задний мост Ford . Студия Vehicle Effects закупает так называемые crate engines, или „двигатели из ящика“ — они поставляются в полной комплектности специально для любителей кастомов и спортсменов-любителей.

Если такая машина повреждена во время съемок или просто сломалась, ее легче отремонтировать. На съемочной площадке могут находиться десятки машин — а так всем подходят одни и те же запчасти. Цитата: „Времени всегда не хватает. А при подготовке к съемкам „Токийского дрифта“ его было так мало, что мы отправляли машины на съемки не дожидаясь, когда просохнет краска“

4) Сделай мне wheelie, детка

Как заставить тяжелый Chevrolet Chevelle SS на обычной улице при разгоне встать на задние колеса, словно дрэгстер? Не мазать же асфальт клеем, как делают на трассах для дрэг-рейсинга… Деннис и его команда поступили проще — повесили под задний бампер 320 килограммов свинца! „У нас была дорожка длиной всего 60 метров, на которой надо было разогнаться и затормозить. Для съемок этой сцены мы по максимуму облегчили нос машины, поставили восьмилитровый мотор Chevrolet, собрали задний мост без дифференциала с главной парой 4,88. А под задний бампер установили 320-килограммовый груз из свинца. Спереди все выглядело довольно реалистично — передок даже заметно скручивало моментом от мотора“.

В „Форсаже 4“ герой Вина Дизеля снова делал Wheelie на задних колесах — но не на асфальте, а на грунте! Такого без киношной магии точно не добиться, каким бы мощным ни был мотор — просто не хватит зацепа у шин. Для этого трюка Деннис Маккарти придумал подвесить на задке у Chevrolet Camaro тонну груза. Но что-то пошло не так…

Цитата: „На первых же тестах тонна свинца на задке Camaro просто согнула кузов, как банан. Пришлось придумывать прочную раму из труб для крепления груза“

5) Машина пены

В „Двойном форсаже“ главные герои Брайан О’Коннор и Роман Пирс на Yenko Camaro сигают с берега озера на роскошную яхту наркоторговца Картера Верона. Причем полет „масл-кара“ не нарисован на компьютере, а снят в реальности! Правда, здесь не обошлось без толики киношной магии: вся сцена снята в четыре прохода. Сперва кузов машины заполнили изнутри пеной, и отправили в полет прямиком в озеро. Яхту сняли там же, но другим дублем, и затем совместили кадры.

Сам момент столкновения сняли в студии — подвешенный на тросах кузов машины врезался в пластиковый макет яхты. Бюджет фильма 76 миллионов долларов, но кому захочется тратить лишние пять миллионов на настоящую лодку? Ну а последствия столкновения снимали снова на озере, спустив на воду макет яхты с раздолбанными надстройками и автомобилем сверху.

6) Фальшивая турбина

В „Форсаже 8“ сценаристы забросили героя Вина Дизеля на Кубу. Там Доминик Торрето бросает вызов местному стритрейсеру Фернандо, и мчит по улицам Гаваны на древней развалюхе своего брата, доведенной собственными руками. Деннис Маккарти придумал для него убедительную „легенду“: сама машина — Chevrolet Fleetline 1950 года, в которую Дом воткнул найденный на свалке мотор шестидесятых годов, а к нему приделал турбину „бэ-у“ и баллон закиси. Конечно, на самом деле двигатель современный — 400-сильный „смолл-блок“ Chevrolet, который „загримировали“ под старый мотор. Причем довольно убедительно: блок и головки выкрасили оранжевой эмалью, убрали центральные болты крепления клапанных крышек, а сами крышки сделали рифлеными, хромированными.

Ну а главное — здоровенная турбина Turbonetics. В кадре этого не видно, но на самом деле ротор внутри нее отстутсвует: корпус пустой. Через него и фальш-выпускной коллектор просто подается воздух на впуск. Снаружи все это живописно покрашено „под ржавчину“. Кстати, Маккарти объяснил, как по сюжету Доминик разгоняется до ста шестидесяти задним ходом. „В фильме эта линия опущена, но мы придумали, что на свой Chevrolet он поставил коробку передач от трактора, в которой четыре передачи вперед и четыре назад. Поэтому в кабине так много рычагов“.

Цитата: „Устанавливать турбину и настраивать двигатель сложно и долго, а четырехсот сил стандартного мотора нам для трюков хватало с запасом. Правда, я хотел все-таки построить одну машину с настоящей турбиной, но времени как всегда не хватило“.

7) Фальшивые суперкары

Нет-нет, большинство суперкаров в сериале все-таки настоящие. Например, в восьмом „Форсаже“ в сценах погони по льду в Исландии снимались три Lamborghini Murcielago . „Мы нашли машины с ручной коробкой, чтобы удобнее дрифтить. Благодаря полному приводу они здорово ехали — вспоминает Маккарти, — только запчасти к ним уникальные и очень дорогие. В случае чего приходилось везти из Европы в ручной клади то фару, то сцепление. За время съемок мы ухлопали три комплекта. Мои ребята стали настоящими спецами по Ламбо“. Правда, для самых опасных сцен все-таки использовали реплики — две недорогие копии Lamborghini с кузовами из пластмассы.

А вот с предыдущей, седьмой частью „Форсажа“ все оказалось интереснее. Действие происходит в Арабских Эмиратах, поэтому Деннис Маккарти решил иcпользовать нечто особенное: первый суперкар из Эмиратов, среднемоторный Lykan фирмы W Motors.

Машина с 750-сильным турбомотором Porsche и отделкой салона из драгоценных камней стоила свыше 3,4 миллиона долларов, но проблема оказалась даже не в дороговизне. Деннис связался с руководством W Motors и выяснил, что построено всего семь суперкаров, и все они уже оплачены клиентами. Но босс фирмы Ральф Деббас ухватился за возможность засветиться в популярном кино: выполнили точную копию кузова из фибергласса, которую водрузили на растянутое шасси Porsche Boxster — получив таким образом пять почти настоящих „Ликанов“.

Кстати, по сюжету машина падает из окна небоскреба. Но это не по-настоящему.

8) Машина задом наперёд

Участники сцены с похищением цистерн бензина, с которой начинается четвертая часть „Форсажа“, очень лихо ездят задним ходом. А герой Вина Дизеля на мрачном черном Buick Regal Grand National GNX и вовсе мчит задом наперед чуть не половину эпизода. Деннис Маккарти раскрыл „кухню“ и этого трюка. Всего в его мастерской построили восемь одинаковых внешне Бьюиков: пару настоящих редких купе GNX c турбомотором V6 3.8, остальные переделали из базовой модели Grand National, снабдив их двигателями V8 „из коробки“. А одну из этих машин… развернули задом наперед! Кузов купе сняли с рамы и прикрутили на место, развернув на 180 градусов — так, что мотор оказался в багажнике, задний мост — на месте передней подвески, а вместо моста — управляемые колеса. Само собой, машиной рулил каскадер, сидящий по ходу движения. Кресло и руль для него установили за сиденьем главного героя. А „водитель“ Вин Дизель, сидящий за рулем, фактически был пассажиром в собственной машине!

9) Четыре обличья Доджа

Помните самый первый „Форсаж“ — гонку между Брайаном О'Коннором на оранжевой Тойоте Supra и Домиником Торрето на Dodge Charger? Деннис Маккарти говорит, что с тех пор сделал чёрный масл-кар Dodge частью персонажа Вина Дизеля: машина в том или ином обличье появляется практически в каждой серии франшизы. Но в седьмой и восьмой части фигурируют особенные Чарджеры. Правда, с настоящим Доджем сходство у них чисто косметическое… „Когда я узнал, что в седьмой части машины должны сбрасывать с самолета, то понял, что у нас будут крутые сцены на бездорожье.

В юности я участвовал в гонках по пустыне на пикапе „класса 8“, который построил себе сам. И тогда решил превратить Dodge Доминика в похожую машину“ — рассказывает Маккарти.

Специально для фильма построили семь одинаковых гоночных шасси класса Pro 2 — фактически внедорожных багги: пространственная рама из прочных стальных труб, задний привод, огромные колеса диаметром 35 дюймов, подвеска с ходом колес под полметра… И все это „вживили“ в кузов настоящего Dodge Charger. На такой машине легко мчать по самой разбитой каменистой тропе в пустыне — чем и занимался герой Вина Дизеля в „Форсаже 7“.

Вот тут какой-то француз купил одну из машин и снял ролик про неё!

А уже в следующей серии Доминик мчался по Исландии на полноприводном „ледовом Чарджере“. Общего с настоящим Dodge Charger у него не больше, чем у машины из седьмой части — от серийного Доджа заимствованы рамки ветрового и заднего стекол, плюс крыша и фрагмент моторного щита. Остальное — это пространственная рама,

сдвинутый к самому моторному щиту двигатель Chevrolet, проверенный задний мост Ford, подвеска Fox и раздаточная коробка Atlas. Да-да: привод здесь полный, потому этот Charger так здорово едет по льду. А чтобы ему было проще мчать боком, в подвеске нет переднего стабилизатора, зато сзади он сделан очень жестким. Кстати, Деннис жалуется, что Чарджеры здорово выросли в цене: даже насквозь гнилой кузов, который планировалось разбить, обошелся в три тысячи долларов. А кузовные запчасти и вовсе не найти — для съемок приходится делать копии их стеклопластика.

10) Без колес, но в шляпе

Когда в две тысячи первом только вышел первый „Форсаж“, всех поразило, как убедительно выглядели скоростные сцены в салоне машин. Понятно, что всю работу выполняют каскадеры. Но как удается так здорово снять актеров в несущихся машинах — и несущихся не просто по прямой, а с заносами и разворотами?

Специально для „Форсажа“ каскадер Мик Роджерс создал так называемый „Mic Rig“. Он придумал построить низкорамный грузовичок с мощным двигателем, на „хребет“ которого насаживают снимаемую машину — а точнее, ее кузов без мотора и колес. Внутри машины сидели актеры, а всю ездовую работу выполнял сам Роджерс.

Таким же способом снимали автомобильные сцены во второй части „Форсажа“, в „Старски и Хатч“, „Мистер и миссис Смит“, и еще добром десятке фильмов. /m