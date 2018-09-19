Продажи новых авто в ЕС выросли в январе-августе на 6,1%

Москва, 19 сентября — «Вести. Экономика». Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличились в январе-августе на 6,1% в годовом выражении до 10,86 млн штук, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

При этом в августе показатель вырос на 31,2% в годовом выражении до 1,1 млн авто. «В августе обычно самый низкий объем продаж за год, однако в минувшем месяце рынок легковых автомобилей в ЕС значительно вырос», — отмечает АСЕА. Продажи новых автомобилей в июле увеличились на 10,5%.

Продажи новых автомобилей в Испании увеличились в январе-августе на 14,6%, Франции — на 8,9%, Германии — на 6,4%. При этом продажи сократились в Британии (— 4,2%), Италии (— 0,1%) и Ирландии (— 3,8%). В августе рост продаж отмечен во всех странах за исключением Швеции, где продажи упали на 17,5%.