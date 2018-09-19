Ещё
Продажи новых авто в ЕС выросли в январе-августе на 6,1%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи новых авто в ЕС выросли в январе-августе на 6,1% 

Вести Экономика + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 сентября — «Вести. Экономика». Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличились в январе-августе на 6,1% в годовом выражении до 10,86 млн штук, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).
При этом в августе показатель вырос на 31,2% в годовом выражении до 1,1 млн авто. «В августе обычно самый низкий объем продаж за год, однако в минувшем месяце рынок легковых автомобилей в ЕС значительно вырос», — отмечает АСЕА. Продажи новых автомобилей в июле увеличились на 10,5%.
Продажи новых автомобилей в Испании увеличились в январе-августе на 14,6%, Франции — на 8,9%, Германии — на 6,4%. При этом продажи сократились в Британии (— 4,2%), Италии (— 0,1%) и Ирландии (— 3,8%). В августе рост продаж отмечен во всех странах за исключением Швеции, где продажи упали на 17,5%.
Первое место по росту продаж в январе-августе занял автопроизводитель PSA Group (в 1,6 раза). Продажи Volkswagen Group увеличились на 12,9%, Renault Group — на 10,5%. В августе PSA Group увеличила продажи на 17,9%, Volkswagen Group — на 41%, Renault Group — на 57,8%.
Вести Экономика: последние новости
Еврокомиссия начала расследование BMW, Daimler и Volkswagen на предмет сговора Росстат: цены на бензин и дизтопливо на АЗС РФ незначительно выросли к 10 сентября Продажи электронных полисов ОСАГО за 7 мес выросли в 3,5 раза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парковка в Москве стала бесплатной21
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»63
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Билан назвал виновника аварии8
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение