Продажи новых авто в ЕС выросли в январе-августе на 6,1% 

Москва, 19 сентября — «Вести. Экономика». Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличились в январе-августе на 6,1% в годовом выражении до 10,86 млн штук, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).
При этом в августе показатель вырос на 31,2% в годовом выражении до 1,1 млн авто. «В августе обычно самый низкий объем продаж за год, однако в минувшем месяце рынок легковых автомобилей в ЕС значительно вырос», — отмечает АСЕА. Продажи новых автомобилей в июле увеличились на 10,5%.
Продажи новых автомобилей в Испании увеличились в январе-августе на 14,6%, Франции — на 8,9%, Германии — на 6,4%. При этом продажи сократились в Британии (— 4,2%), Италии (— 0,1%) и Ирландии (— 3,8%). В августе рост продаж отмечен во всех странах за исключением Швеции, где продажи упали на 17,5%.
Первое место по росту продаж в январе-августе занял автопроизводитель PSA Group (в 1,6 раза). Продажи Volkswagen Group увеличились на 12,9%, Renault Group — на 10,5%. В августе PSA Group увеличила продажи на 17,9%, Volkswagen Group — на 41%, Renault Group — на 57,8%.