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Продажи новых машин в ЕС в августе увеличились на 31%
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Продажи новых машин в ЕС в августе увеличились на 31% 

Прайм 18 минут назад
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Продажи новых машин в ЕС в августе увеличились. Автопроизводители спешили продать автомобили перед введением новых норм по выхлопам, и на многих европейских рынках был зафиксирован рост на двузначный процент. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные, сообщает Dow Jones.
Как сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), регистрации новых автомобилей, отражающие ситуацию с продажами, в августе выросли в ЕС на 31% до 1,13 млн единиц.
В августе продажи обычно растут медленно, но в этот раз на них благоприятно повлияли привлекательные предложения производителей, которые стремились продать машины до вступления в силу новых норм по выхлопам.
"Наиболее вероятная причина этого исключительного роста — введение новых тестов WLTP, которые с 1 сентября будут применяться ко всем новым регистрируемым машинам", — указала ACEA.
Ассоциация, в которую входят крупнейшие европейские автопроизводители, сообщила, что в Германии рост продаж составил 25%, а во Франции — 40%. В Испании продажи новых машин увеличились на 49%, в Италии — на 10%, а в Великобритании рост составил 23%.
За первые восемь месяцев года регистрации новых автомобилей увеличились на 6,1% до 10,8 млн единиц. После летнего перерыва ACEA также выпустила июльские данные, согласно которым в тот месяц произошел рост регистраций на 11% до 1,3 млн единиц.
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