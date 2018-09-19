Из Mercedes S-класса выжали почти 1000 сил 

Когда большинство тюнинг-ателье увеличивают мощность автомобиля до огромных цифр, они обычно еще добавляют кучу кузовных элементов из карбона, внушительными дисками и роскошным интерьером. Mansory, Brabus, Novitec и тому подобные… Posaidon идет наперекор мейнстриму. Потому как этот Mercedes-AMG S63 Cabriolet выглядит вполне стандартно, а доработки коснулись только подкапотного пространства. 5,5-литровый V8 (это дорестайлинговая версия модели) был расточен до 6,3 литров, а многие его компоненты были усилены или заменены на более прогрессивные. Также, из-за увеличения мощности пришлось усилить семиступенчатую автоматическую коробку передач, а также увеличить радиатор охлаждения. Результаты всех этих трудов? 991 л.с. и 1 400 Нм крутящего момента. Это на 414 лошадей и 500 Нм больше, чем было. Почти на целый Mercedes-AMG A45. Подобные доработки Posaidon предлагает для любого AMG с 5,5-литровым двигателем V8. В итоге S63 разгоняется до сотни за 2,9 секунды, а максимальная скорость увеличивается до 350 км/ч. Этого более чем достаточно. Особенно со сложенной крышей. О ценах пока речь не идет, но такая мощность наверняка дешевой не будет. Да и какая разница, когда столько лошадей под капотом появляются.