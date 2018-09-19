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Chery Tiggo 3 прибавил в цене 10 тысяч рублей
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Chery Tiggo 3 прибавил в цене 10 тысяч рублей 

Автостат + ещё 1 2 часа назад
Фото: Автостат
Мониторинг цен * на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», выявил, что в сентябре кроссовер Chery Tiggo 3 в отдельных комплектациях подорожал на 10 тыс. рублей.
Теперь Chery Tiggo 3 производства 2018 года в комплектации Luxury MT предлагается к продаже за 879 900 рублей, а комплектация Luxury CVT обойдется в 929 900 рублей. Кроссовер 2017 года производства в комплектации Luxury CVT доступен за 889 900 рублей. Все эти версии оснащаются бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 126 л.с.
Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на Chery Tiggo 3 произошло месяц назад — в августе. Тогда цены на этот кроссовер выросли на сумму от 10 до 30 тыс. рублей.
Отметим также, что за 8 месяцев 2018 года российские дилеры Chery реализовали 3 745 автомобилей, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года.
* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.
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