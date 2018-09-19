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В Европе расследуют сговор между VW, Daimler и BMW
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В Европе расследуют сговор между VW, Daimler и BMW 

Автовести + ещё 1 1 час назад
Фото: Автовести
Многоступенчатый скандал, последовавший за «дизельгейтом», привел к череде обысков в офисах многих автопроизводителей. Издание Autocar утверждает, что нынешнее расследование стало логичным следствием тех самых обысков.
Ранее и японские автопроизводители вновь попались на «мухлеже» с выхлопом…
Европейская комиссия обвиняет BMW, Daimler и Volkswagen в том, что концерны договорились обоюдно не развивать технологии сокращения выбросов двигателей в атмосферу и не конкурировать между собой на этом поле. В частности, комиссия предполагает, что ряд топ-менеджеров марок BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche регулярно встречались между собой и в ходе совещаний вступали в сговор, дабы ограничить применение ряда систем контроля выбросов, в том числе и фильтров твердых частиц.
Уточняется, что пока у комиссии нет данных о причастности этих лиц к «дизельгейту» — фальсификации данных об объемах вредных выбросов. Кроме того, представители комиссии уже заявили, что на данный момент не располагают неопровержимыми доказательствами существования сговора, нарушающего антимонопольное законодательство.
"Если сговор будет доказан, выяснится, что, возможно, он лишил покупателей возможности приобретать менее «грязные» автомобили, несмотря на доступность таких технологий для производителей", — заявила изданию комиссар по политике в области конкуренции Маргарет Вестгар.
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