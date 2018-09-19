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Peugeot анонсирует новую концепцию, вдохновленную классическим купе
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Peugeot анонсирует новую концепцию, вдохновленную классическим купе 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
По мере приближения Парижского автосалона 2018 года начинается настоящий ажиотаж, и многие производители запускают тизерные кампании. Один из них — Peugeot — который не упускает возможность заинтриговать потребителей предстоящей моделью.
Ссылаясь на хэш-тег ‘ConceptCar’ французская марка демонстрирует единое изображение в социальной сети на официальной странице Peugeot Sport Club UK. Также Жан-Филипп Импарато делится впечатлениями в Twitter и рассказывает, что «почувствовал себя ребенком», когда впервые взглянул на него, и, что еще не названная концепция является результатом «двухлетней тяжелой работы». Это означает, что автомобиль находился в разработке наряду с вторым поколением 508, представленном общественности на Женевском автосалоне в этом году.
Отмечается, чтобы «познакомиться» с автомобилем поближе придется дождаться Парижского автосалона, который начнет 2 октября.
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