Peugeot анонсирует новую концепцию, вдохновленную классическим купе

По мере приближения Парижского автосалона 2018 года начинается настоящий ажиотаж, и многие производители запускают тизерные кампании. Один из них — Peugeot — который не упускает возможность заинтриговать потребителей предстоящей моделью.

Ссылаясь на хэш-тег ‘ConceptCar’ французская марка демонстрирует единое изображение в социальной сети на официальной странице Peugeot Sport Club UK. Также Жан-Филипп Импарато делится впечатлениями в Twitter и рассказывает, что «почувствовал себя ребенком», когда впервые взглянул на него, и, что еще не названная концепция является результатом «двухлетней тяжелой работы». Это означает, что автомобиль находился в разработке наряду с вторым поколением 508, представленном общественности на Женевском автосалоне в этом году.

Отмечается, чтобы «познакомиться» с автомобилем поближе придется дождаться Парижского автосалона, который начнет 2 октября.