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BMW раскрыла информацию о моторах для нового Z4
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BMW раскрыла информацию о моторах для нового Z4 

Авторамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Авторамблер
Появились подробности о модификациях sDrive20i и sDrive20i.
В линейку двигателей вошли два двухлитровых рядных бензиновых агрегата с четырьмя цилиндрами: в качестве базового предлагается 197-литровый мотор (sDrive20i), а для sDrive30i — 258 –сильный. Топовой же стала рядная «шестерка» объемом 3 литра, которая выдает 340 л.с.
Как сообщал «Авторамблер», автомобиль показали на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Тогда же стало известно, что новинка получила 8-диапазонный «автомат» ZF, электронноуправляемый дифференциал и электронноуправляемые же амортизаторы, а также виртуальную приборную панель в стиле последнего X5.
По габаритам новый Z4 превосходит модель прошлого поколения: его длина составляет 4 324 мм (+85 мм), ширина — 1 864 мм (+74 мм), а высота 1 304 мм (+13 мм). При этом колесная база равна 2 470 мм, что на 26 мм меньше, чем у предшественника.
Теперь Z4 будет доступен только с мягким верхом, благодаря чему спорткар стал легче по сравнению с предшественником. Крыша складывается за 10 секунд на скорости до 50 км/ч.
Старт продаж модели запланирован на март 2019 года.
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