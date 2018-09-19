Еще одна концепция Renault анонсирована до автосалона в Париже

За последние несколько недель появилось пару концептуальных автомобилей Renault , и, похоже, хотя бы один из них будет представлен на Парижском автосалоне 2018 года.

Последнее официальное заявление французского производителя относится к концепции, исследующей услуги мобильности, которая, возможно, будет раскрыта на предстоящем автошоу. Renault не раскрывает никаких подробностей, но достаточно только обратить внимание на фотографии модели EZ-Pro, следующей по стопам EZ-Go. Последний был представлен в Женеве в марте прошлого года, и представляет собой автономный городской автомобиль, способный перевозить до шести пассажиров.

Учитывая, что переднее окно поднимается для обеспечения доступа в салон, EZ-Pro, вероятно, не имеет традиционного рулевого колеса, педалей и даже приборной панели. Это наталкивает на использование автономных технологий пятого уровня (официально не подтверждено).