Еще одна концепция Renault анонсирована до автосалона в Париже 

За последние несколько недель появилось пару концептуальных автомобилей Renault, и, похоже, хотя бы один из них будет представлен на Парижском автосалоне 2018 года.
Последнее официальное заявление французского производителя относится к концепции, исследующей услуги мобильности, которая, возможно, будет раскрыта на предстоящем автошоу. Renault не раскрывает никаких подробностей, но достаточно только обратить внимание на фотографии модели EZ-Pro, следующей по стопам EZ-Go. Последний был представлен в Женеве в марте прошлого года, и представляет собой автономный городской автомобиль, способный перевозить до шести пассажиров.
Учитывая, что переднее окно поднимается для обеспечения доступа в салон, EZ-Pro, вероятно, не имеет традиционного рулевого колеса, педалей и даже приборной панели. Это наталкивает на использование автономных технологий пятого уровня (официально не подтверждено).
Отмечается, у компании Renault есть и другие сюрпризы для посетителей Парижского автосалона. Один из них — «неожиданная выставка, которую стоит увидеть» от румынского подразделения Dacia.