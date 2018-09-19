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Еще одна концепция Renault анонсирована до автосалона в Париже
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Еще одна концепция Renault анонсирована до автосалона в Париже 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
За последние несколько недель появилось пару концептуальных автомобилей Renault, и, похоже, хотя бы один из них будет представлен на Парижском автосалоне 2018 года.
Последнее официальное заявление французского производителя относится к концепции, исследующей услуги мобильности, которая, возможно, будет раскрыта на предстоящем автошоу. Renault не раскрывает никаких подробностей, но достаточно только обратить внимание на фотографии модели EZ-Pro, следующей по стопам EZ-Go. Последний был представлен в Женеве в марте прошлого года, и представляет собой автономный городской автомобиль, способный перевозить до шести пассажиров.
Учитывая, что переднее окно поднимается для обеспечения доступа в салон, EZ-Pro, вероятно, не имеет традиционного рулевого колеса, педалей и даже приборной панели. Это наталкивает на использование автономных технологий пятого уровня (официально не подтверждено).
Отмечается, у компании Renault есть и другие сюрпризы для посетителей Парижского автосалона. Один из них — «неожиданная выставка, которую стоит увидеть» от румынского подразделения Dacia.
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