Основные рынки сбыта автомобилей сегмента SUV

Основные рынки сбыта автомобилей сегмента SUV Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке новых SUV в России в августе 2018 года и составили список региональных рынков с самыми высокими продажами кроссоверов и внедорожников.

Исследование показало, что больше всего таких машин продается в Москве. На столичном авторынке в августе текущего года было реализовано 9702 новых SUV, что на 28% больше результата продаж за август 2017 года (7571 ед.). Второй результат был зафиксирован на рынке Подмосковья — 5790 ед. новых SUV было продано здесь в прошедшем месяце, это на 27,8% больше продаж за тот же период 2017-го (4567 ед.). На 28% в тот же период вырос объем реализации кроссоверов и внедорожников в Санкт-Петербурге, который занял третье место в этом рейтинге. Покупатели на питерском рынке приобрели в августе этого года 4417 новых SUV, а годом ранее — 3441 авто. Далее в списке находятся Татарстан и Краснодарский край. В отчетный месяц рынок SUV в Татарстане вырос в продажах на 10,7% и составил 2479 авто против 2240 ед., реализованных годом ранее. В то же время в Краснодарском крае объем продаж кроссоверов и внедорожников увеличился на 32,4% и вырос до 2371 ед. (годом ранее продано 1791 ед.).

В число самых емких по сбыту новых SUV региональных авторынков входят, по версии «Автостат Инфо», такие регионы, как Башкортостан, где в августе было продано 2327 ед. кроссоверов и внедорожников (+17,5%), Свердловская область, где объем продаж машин этого сегмента вырос на 28% до 2145 ед., а также Самарская область — 1790 ед. (+17,3%). В топ-10 регионов вошли также Челябинская область (1690 ед., +25%) и Нижегородская область (1604 авто, +16%).