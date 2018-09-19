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Основные рынки сбыта автомобилей сегмента SUV
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Основные рынки сбыта автомобилей сегмента SUV 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Основные рынки сбыта автомобилей сегмента SUV   Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке новых SUV в России в августе 2018 года и составили список региональных рынков с самыми высокими продажами кроссоверов и внедорожников.
Исследование показало, что больше всего таких машин продается в Москве. На столичном авторынке в августе текущего года было реализовано 9702 новых SUV, что на 28% больше результата продаж за август 2017 года (7571 ед.). Второй результат был зафиксирован на рынке Подмосковья — 5790 ед. новых SUV было продано здесь в прошедшем месяце, это на 27,8% больше продаж за тот же период 2017-го (4567 ед.). На 28% в тот же период вырос объем реализации кроссоверов и внедорожников в Санкт-Петербурге, который занял третье место в этом рейтинге. Покупатели на питерском рынке приобрели в августе этого года 4417 новых SUV, а годом ранее — 3441 авто. Далее в списке находятся Татарстан и Краснодарский край. В отчетный месяц рынок SUV в Татарстане вырос в продажах на 10,7% и составил 2479 авто против 2240 ед., реализованных годом ранее. В то же время в Краснодарском крае объем продаж кроссоверов и внедорожников увеличился на 32,4% и вырос до 2371 ед. (годом ранее продано 1791 ед.).
В число самых емких по сбыту новых SUV региональных авторынков входят, по версии «Автостат Инфо», такие регионы, как Башкортостан, где в августе было продано 2327 ед. кроссоверов и внедорожников (+17,5%), Свердловская область, где объем продаж машин этого сегмента вырос на 28% до 2145 ед., а также Самарская область — 1790 ед. (+17,3%). В топ-10 регионов вошли также Челябинская область (1690 ед., +25%) и Нижегородская область (1604 авто, +16%).
На российском авторынке в августе этого года было реализовано 65 530 новых SUV, сообщают в «Автостат Инфо», это на 23% больше, чем за август прошлого года (53 181 ед.). Первое место на рынке новых кроссоверов и внедорожников в августе нынешнего года заняла модель Hyundai Creta, продажи которой составили 4734 ед., что оказалось на 58% больше результата за август 2017 года (2993 ед.). Второе и третье места в рейтинге моделей класса SUV заняли Renault Duster (3479 ед., -0,6%) и LADA Xray (3453 ед., +16%).
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