Ещё
Toyota на первом месте по выручке с продажи автомобилей сегмента SUV
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota на первом месте по выручке с продажи автомобилей сегмента SUV 

«Автостат Инфо» + ещё 1 1 час назад
Toyota на первом месте по выручке с продажи автомобилей сегмента SUV  Аналитики «Автостат Инфо» проанализировали показатели оборота с продаж автомобилей класса SUV в России в августе 2018 года и определили, что наибольшую выручку в этом сегменте получает марка Toyota.
Мы подсчитали, что в августе на российском рынке было продано кроссоверов и внедорожников Toyota на 14,25 млрд рублей. Из них 5,24 млрд рублей были получены с продажи автомобилей Toyota RAV4, объем реализации которых в августе составил 3044 ед., а еще 4,67 млрд рублей «заработала» модель Toyota Land Cruiser, продажи которой в августе составили 1601 ед.
Марка KIA стала в августе второй по выручке с продажи кроссоверов и внедорожников. Корейский автопроизводитель заработал в этом сегменте 9,96 млрд рублей. Только на модели KIA Sportage (продано 2997 ед.) дилеры марки выручили в августе 4,53 млрд рублей. На третьем месте среди самых доходных брендов рынка SUV в России разместилась марка Hyundai. Выручка, полученная с продажи кроссоверов и внедорожников Hyundai, в августе составила 9,84 млрд рублей. Среди SUV марки Hyundai самой доходной моделью является Hyundai Creta. Она разошлась на авторынке России в количестве 4734 ед., выручка с продажи такого количества машин составила 5,12 млрд рублей.
На авторынке России в августе этого года было продано SUV марки Nissan на сумму 8,17 млрд рублей. В тот же период выручка от реализации кроссоверов и внедорожников Mercedes-Benz составила 7,98 млрд рублей, а выручка с SUV бренда Lexus — 7,18 млрд рублей.
Напомним, что, согласно данным исследования «Автостат Инфо», в августе 2018 года российские покупатели приобрели автомобилей класса SUV на сумму 799,7 млрд рублей.
«Автостат Инфо»: последние новости
Авторынок Дальнего Востока установил в августе рекорд продаж Московский рынок автомобилей с пробегом в августе В августе россияне купили кроссоверов и внедорожников на 114 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД1
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП5
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение