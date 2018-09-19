Toyota на первом месте по выручке с продажи автомобилей сегмента SUV

Toyota на первом месте по выручке с продажи автомобилей сегмента SUV Аналитики «Автостат Инфо» проанализировали показатели оборота с продаж автомобилей класса SUV в России в августе 2018 года и определили, что наибольшую выручку в этом сегменте получает марка Toyota. Мы подсчитали, что в августе на российском рынке было продано кроссоверов и внедорожников Toyota на 14,25 млрд рублей. Из них 5,24 млрд рублей были получены с продажи автомобилей Toyota RAV4 , объем реализации которых в августе составил 3044 ед., а еще 4,67 млрд рублей «заработала» модель Toyota Land Cruiser , продажи которой в августе составили 1601 ед. Марка KIA стала в августе второй по выручке с продажи кроссоверов и внедорожников. Корейский автопроизводитель заработал в этом сегменте 9,96 млрд рублей. Только на модели KIA Sportage (продано 2997 ед.) дилеры марки выручили в августе 4,53 млрд рублей. На третьем месте среди самых доходных брендов рынка SUV в России разместилась марка Hyundai . Выручка, полученная с продажи кроссоверов и внедорожников Hyundai, в августе составила 9,84 млрд рублей. Среди SUV марки Hyundai самой доходной моделью является Hyundai Creta . Она разошлась на авторынке России в количестве 4734 ед., выручка с продажи такого количества машин составила 5,12 млрд рублей. На авторынке России в августе этого года было продано SUV марки Nissan на сумму 8,17 млрд рублей. В тот же период выручка от реализации кроссоверов и внедорожников Mercedes-Benz составила 7,98 млрд рублей, а выручка с SUV бренда Lexus — 7,18 млрд рублей. Напомним, что, согласно данным исследования «Автостат Инфо», в августе 2018 года российские покупатели приобрели автомобилей класса SUV на сумму 799,7 млрд рублей.