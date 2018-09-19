Mercedes-Benz готовится представить новый автомобиль А-Класса

Семейство компактных автомобилей Mercedes-Benz продолжает расширяться: в конце 2018 года на рынок выходит седан А-Класса. Эта четырехдверная модель с багажником, структурно отделенным от пассажирского салона, имеет колесную базу в 2729 мм, а также обладает пропорциями динамичного и в то же время компактного седана с короткими свесами кузова спереди и сзади. В отношении высоты потолка над сиденьями в задней части салона этот седан оказывается лидером своего сегмента.

Кроме того, этот седан обладает известными достоинствами автомобилей А-Класса. Сюда относятся современные экономичные двигатели, высокий уровень безопасности благодаря новейшим вспомогательным системам с функциями, как в S-Классе, и способная к обучению информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с интуитивно понятным управлением. С показателем Сх, равным 0,22, и площадью лобовой поверхности в 2,19 м² новый седан А-Класса достигает самого низкого значения коэффициента аэродинамического сопротивления среди всех серийных автомобилей мира, подтверждая тем самым мировой рекорд, установленный купе CLA.

Новый седан А-Класса будет производится на заводах в Агуаскальентес (Мексика) и в Раштатте (Германия), разработан же он был в немецком Зиндельфингене. Впервые перед широкой публикой новая модель предстанет на Парижском автосалоне (с 4 по 14 октября 2018 г.). Ранее в апреле на Китайском автосалоне в Пекине представители Mercedes-Benz уже показали седан A-Класс L. Эта модель с багажником, структурно отделенным от пассажирского салона, и длинной колесной базой была разработана специально для китайского рынка и будет производиться исключительно там.

"После успешного старта А-Класса в Mercedes-Benz раз за разом создают новых представителей этого семейства компактных автомобилей. Следуя пожеланиям многих клиентов, мы впервые теперь предлагаем А-Класс с четко выраженным углом между задним стеклом и крышкой багажника, — рассказывает Бритта Зеегер, отвечающая в правлении концерна Daimler AG за сбыт легковых автомобилей Mercedes-Benz. — У того, кто хочет получить компактный спортивный седан с отделенным от салона багажником, есть отныне новая привлекательная альтернатива. Тем самым мы сможем привлечь к бренду Mercedes-Benz новых клиентов по всему миру".

Основные характеристики нового седана А-Класса: • Длина/ширина/высота: 4549/1796/1446 мм • Колесная база: 2729 мм • Емкость багажника: 420 л • Высота потолка над сиденьями, спереди/сзади: 1024/944 мм • Ширина на уровне локтей, спереди/сзади: 1457/1446 мм • Ширина на уровне плеч, спереди/сзади: 1400/1372 мм • Эффективное пространство для ног, спереди/сзади: 1062/861 мм