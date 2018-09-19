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На остановках пассажирского транспорта установят информационные стенды
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На остановках пассажирского транспорта установят информационные стенды 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Изготовление, поставка и монтаж информационных стендов на остановках пассажирского транспорта в Петербурге оценено в 7,3 млн рублей.
Это стартовая стоимость аукциона, о котором сообщает сайт госзакупок. Заказчик — СПб ГКУ «Организатор перевозок». Прием заявок продлится до 4 октября, торги проведут 8 октября 2018 года, контракт с победителем заключат до 5 декабря 2018 года.
Стенд формата А1 представляет собой навесную конструкцию, размещаемую на стене металлического или стеклянного остановочного павильона. Предназначен для информирования граждан о работе городского пассажирского транспорта в части расписания, интервалов и режима движения, схемы маршрута следования, возможных способов приобретения и использования проездных билетов, прочей дополнительной информации.
Корпус стенда должен состоять из алюминиевого профиля или эквивалент с бесцветным анодно-окисным защитно-декоративным покрытием высотой не менее 16 мм и не более 18 мм, шириной не менее 12 мм и не более 13 мм, подложки под информационный плакат из ПВХ толщиной не менее 4 мм и не более 5 мм, защитного прозрачного пластика толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм.
В нижней планке корпуса стенда должно быть 4 сливных отверстия диаметром не менее 3 мм и не более 4 мм. Габариты стенда по ширине не менее 855 мм и не более 860 мм, высота — не менее 607 мм и не более 612 мм. Масса корпуса — не более 3 кг. Температурный диапазон эксплуатации — от минус 25°С до плюс 40°С.
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