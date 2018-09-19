Ещё
Клон Honda HR-V оказался мощнее исходного паркетника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клон Honda HR-V оказался мощнее исходного паркетника 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Опубликованы «живые» фотографии серийного кроссовера суббренда японской Honda и китайской GAC. По предварительным данным, премьера модели состоится в ноябре. Еще в 2008 году специально для китайского рынка Хонда и GAC создали марку Everus: под ней выпускали только одну модель — седан S1, который был перелицованной копией Honda City. Производство «четырехдверки» свернули в 2014-м, а про суббренд забыли на четыре года. Марку возродили весной 2018-го, тогда дебютировал концептуальный электрический «паркетник» Everus EV. На прошлой неделе в Сеть выложили патентные изображения товарного кросса, а теперь в базе министерства промышленности Китая появились «живые» снимки и первые характеристики модели.
Кроссовер Everus не был разработан с нуля, его построили на базе «паркетника» Honda Vezel — так в Китае зовется модель, которая на других рынках известна как HR-V. Судя по шильдику, расположенному на багажной двери, электрокар поступит в продажу под индексом VE-1. Внешне серийный автомобиль отличается от концепта: кросс получил упрощенную головную оптику (стеклянная плашка, соединяющей фары, товарной модели не досталась), а задний бампер и корпуса наружных зеркал перешли с обычного Vezel/HR-V. У задних фонарей VE-1 та же форма, что и у исходного «паркетника», но «начинку» поменяли, плюс между ними появилась плашка. Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Серийный Audi e-tron: камеры вместо зеркал, но не для всех, 408 л.с., но лишь на минуту Темпы производства легковых автомобилей в России немного замедлились Новый Mercedes-Benz GLE Coupe: первые изображения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парковка в Москве стала бесплатной21
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»63
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Билан назвал виновника аварии8
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение