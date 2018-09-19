Клон Honda HR-V оказался мощнее исходного паркетника

Опубликованы «живые» фотографии серийного кроссовера суббренда японской Honda и китайской GAC. По предварительным данным, премьера модели состоится в ноябре. Еще в 2008 году специально для китайского рынка Хонда и GAC создали марку Everus: под ней выпускали только одну модель — седан S1, который был перелицованной копией Honda City . Производство «четырехдверки» свернули в 2014-м, а про суббренд забыли на четыре года. Марку возродили весной 2018-го, тогда дебютировал концептуальный электрический «паркетник» Everus EV. На прошлой неделе в Сеть выложили патентные изображения товарного кросса, а теперь в базе министерства промышленности Китая появились «живые» снимки и первые характеристики модели.

Кроссовер Everus не был разработан с нуля, его построили на базе «паркетника» Honda Vezel — так в Китае зовется модель, которая на других рынках известна как HR-V. Судя по шильдику, расположенному на багажной двери, электрокар поступит в продажу под индексом VE-1. Внешне серийный автомобиль отличается от концепта: кросс получил упрощенную головную оптику (стеклянная плашка, соединяющей фары, товарной модели не досталась), а задний бампер и корпуса наружных зеркал перешли с обычного Vezel/HR-V. У задних фонарей VE-1 та же форма, что и у исходного «паркетника», но «начинку» поменяли, плюс между ними появилась плашка. Новость дополняется

По материалам: www.kolesa.ru