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Mercedes представил самый доступный спорткар AMG
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Mercedes представил самый доступный спорткар AMG 

Автовести 57 минут назад
Фото: Автовести
Внешними отличиями «заряженного» Mercedes-AMG А-класса с индексом А 35 стали внушительный спойлер на крышке багажника, развитые бамперы, накладки на пороги и большие колесные диски. Жесткость кузова на кручение была несколько увеличена. Кроме того, хэтчбек получил задний диффузор с разнесенными по краям овальными оконечниками выхлопной системы.
Интерьер хэтча отделан кожей и микрофиброй, получил красную прострочку и красные же ремни безопасности. Оформление цифровой приборной панели можно выбирать из трех фирменных AMG-вариантов. Кроме того, в качестве опции можно снабдить мультимедийную систему MBUX с функцией Track Pace, которая способна фиксироватьданные на гоночных треках.
Mercedes-AMG A 35 получил серьезно переработанный двухлитровый турбомотор, который развивает 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента с 3 000 об/мин. Работать ему предстоит в паре с 7-ступенчатым роботом AMG Speedshift с возможностью ручного переключения передач, а также с системой полного привода. Она способна распределять крутящий момент между осями в диапазоне от 100% на передние колеса до «50:50». При этом она получила два режима работы — Comfort и Sport, причем последний задействуется при отключении системы стабилизации.
В целом же электроника Mercedes-AMG A 35 может работать в одном из пяти режимов — от Comfort до Sport+ и Slippery. Последний считается новинкой и оптимизирует автомобиль для движения по скользким дорогам. Три режима работы имеется и у адаптивной подвески, которая, впрочем, поставляется в качестве опции, тогда как в качестве стандартной используется пружинная, но с альтернативными настройками.
Наконец, хэтчбеку спроектировали новые тормозные механизмы с 350-миллиметровыми перфорированными дисками спереди и 330 мм на задней оси. Тормозные суппорты выкрашены в серебряный цвет и несут на себе логотип AMG.
Что касается динамических характеристик, то, по официальному заявлению, до 100 км/ч хот-хэтч способен ускориться за 4,7 секунды, а максимальная скорость новинки принудительно ограничена отметкой в 250 км/ч.
Премьера Mercedes-AMG A 35 состоится на выставке в Париже, которая пройдет в октябре. В октябре же стартует и прием заказов на новинку, а первые «живые» машины появятся у европейских покупателей в январе 2019 года.
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