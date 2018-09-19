В 2019 году Mercedes-Benz выпустит новый электромобиль EQC

Впервые свой новый производственно-технологический бренд для электроавтомобилей автопроизводитель Mercedes-Benz представил на Парижском автомобильном салоне 2016 года. И вот уже в середине 2019 года на дорогах появится первый Mercedes-Benz под брендом EQ (расход электроэнергии в смешанном цикле: 22,2 кВт•ч/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 0 г/км, данные — предварительные). У новинки два электродвигателя на передней и задней осях суммарной мощностью 300 кВт, запаса хода на электрической тяге свыше 450 км согласно NEFZ (Новому Европейскому ездовому циклу, по предварительным данным).

Благодаря своим пропорциям автомобиль EQC относится к кроссоверам-SUV. Протяженная линия крыши, дизайн остекления с заниженной линией борта и заужением — в духе купе — крыши в области задней части кузова позволяют визуально классифицировать его как нечто среднее между SUV и SUV-купе.

В целях снижения потребления электроэнергии и повышения динамики электрические силовые агрегаты (eATS) получили разную конфигурацию: передняя электрическая машина настроена на диапазон нагрузок от низких до средних, то есть на оптимальную экономичность, в то время как задняя — определяет динамику. Вместе они передают на дорогу мощность в 300 кВт, а их суммарный максимальный крутящий момент составляет 765 Нм.

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает автомобиль запасом энергии в 80 кВтч (согласно NEFZ, Новому Европейскому ездовому циклу). Расход энергии и запас хода и в случае электромобилей очень сильно зависят от стиля вождения. Автомобиль EQC оказывает своему водителю поддержку, предлагая ему пять режимов движения с разной характеристикой: COMFORT ("Комфорт"), ECO ("Эко"), MAX RANGE ("Макс. запас хода"), SPORT ("Спорт") и индивидуально настраиваемый режим. Важную роль в более экономичных режимах движения играет «тактильная» педаль акселератора, подсказывающая водителю экономичный способ движения. Кроме того, у водителя есть также возможность влиять на эффективность процесса рекуперации посредством подрулевых переключателей передач.

При вождении в режиме прогнозирования вспомогательная система ECO Assist оказывает водителю поддержку, подсказывая ему, когда можно снимать ногу с педали газа, например, при приближении участка со скоростным ограничением, а также с помощью таких функций, как движение накатом или целенаправленное управление рекуперацией. Для этого в режиме сетевой интеграции используются навигационные данные, система распознавания дорожных знаков, а также получаемая (через радар и стереокамеру) информация от интеллектуальных систем безопасности.

Автомобиль EQC серийно комплектуется бортовым зарядным устройством с жидкостным охлаждением (On-Board-Lader, OBL), мощностью 7,4 кВт, и поэтому подготовлен для зарядки от сети переменного тока — в домашних условиях и на общественных зарядных станциях.

Зарядка от настенного зарядного устройства Mercedes-Benz осуществляется почти в три раза быстрее, чем от бытовой розетки. А еще быстрее идет зарядка постоянным током (в случае EQC это реализовано на серийной основе) — например, через CCS (Combined Charging Systems = Комбинированные зарядные системы) в Европе и США, а также через CHAdeMO в Японии и GB/T в Китае. В зависимости от состояния заряда (уровня заряда аккумулятора) автомобиль EQC на соответствующей зарядной станции будет заряжаться с максимальной мощностью до 110 кВт. Время зарядки — с 10 до 80% от уровня заряда — составит в этом случае около 40 минут (по предварительным данным).

Серийное производство автомобилей EQC стартует в 2019 г. на заводе Mercedes-Benz в Бремене. Подготовка к этому находится в самом разгаре. Новый EQC будет интегрирован в текущее серийное производство как чисто электрический автомобиль. При этом будут задействованы самые современные производственные технологии.

Помимо Бремена, к началу производства автомобиля EQC для местного рынка готовится также совместное германо-китайское предприятие Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC).