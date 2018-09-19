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Mercedes выложил новые тизеры А-класса от AMG
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Mercedes выложил новые тизеры А-класса от AMG 

CarClub 48 минут назад
Фото: CarClub
Концерн Daimler обнародовал три новых тизера первой заряженной версии хэтчбека А-класса. Теперь мы узнали, как будут выглядеть бамперы и решетка радиатора автомобиля, а также тот факт, что он обретет громоздкий спойлер над пятой дверью.
Первые два тизерных изображения появились на днях. Машину покажут через две недели на Парижском автосалоне, и европейцы смогут заказать ее у дилеров в том же месяце.
Mercedes-AMG A35 вооружат двухлитровой «турбочетверкой» отдачей около 300 л.с. К ней прилагается преселективный робот и система полного привода 4Matic. Напомним, что классический 9-ступенчатый автомат на самые компактные «Мерседесы» не ставится.
Но это только начало истории. В 2019 году немцы выпустят на рынок настоящие ракеты — AMG A45 и AMG A45 S. Как минимум второй (а то и оба!) будут располагать моторами мощностью за 400 л.с. Напомним, что в прошлом поколении самый мощный А-класс развивал 360 л.с. до рестайлинга и 381 л.с. после обновления.
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