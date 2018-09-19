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Can-Am представила новые мотовездеходы
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Can-Am представила новые мотовездеходы 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Три года назад руководитель BRP Жозе Божоли пообещал почитателям бренда, что будет налажен выпуск свежей модели SSV буквально два раза в год, вплоть до 2020 года. Как видим, он слов на ветер не бросал. Компания представила седьмую модель в линейке Maverick Sport MAX DPS 1000R.
Данный мотовездеход получил силовой агрегат Rotax V-Twin, амортизаторы FOX 2.0 PODIUM QS3, а также усилитель руля.
В довольно просторной кабине на креслах ErgoPrint могут вполне комфортно разместиться четверо экстремалов. К базовому комплекту предлагается около двухсот различных элементов и оборудования.
Кроме вышеуказанной модификации, компания представила еще один горный мотовездеход Maverick Sport X rc, а также две модели для гоночных состязаний по грязи: Maverick Sport X mr и Defender MAX X mr.
Модель Maverick Sport X mr вмещает только двоих спортсменов, а вот в кабине Defender MAX X mr вполне могут уместиться шестеро.
У данных моделей увеличен дорожный просвет. Из нового оснащения можно отметить приборную панель, двери, а также амортизаторы FOX.
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